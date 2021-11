Obras de la SAT: José Vitar dice que le enviaron cartas documento

En los últimos días sucedió un nuevo capítulo de la polemizada contratación de obras que realizó la Sociedad Aguas del Tucumán. La forma en que se había realizado la adjudicación de los emprendimientos terminó en la Justicia a raíz de la queja de algunos empresarios de la que se terminó haciendo eco el ex diputado nacional y titular del partido Frente Grande, José Alberto Vitar.

Precisamente, este dirigente político recientemente, recibió una carta documento en la que se lo acusa de haber cometido calumnias e injurias contra el titular de los empresarios de la Construcción, el ingeniero Jorge Garber. Vitar había pedido a la Justicia Federal que iniciara una investigación de cómo habían sido los procesos licitatorios y la adjudicación ya que había indicios de que los mejores oferentes no habrían sido los beneficiados con las obras de la SAT. Ese pedido fue, oportunamente, rechazado por Garber y la SAT se mantuvo en silencio.

“Hace siete meses solicité a la Justicia Federal que investigara la posible comisión de delitos en la contratación de obras de saneamiento que viene realizando la SAT con fondos de la Nación. Me limité a pedir que se investigue judicialmente lo que entiendo es una irregular contratación”, comentó ayer Vitar luego de haber sido intimado.

“El señor Garber, adjudicatario de la obra más importante luego de haberme bombardeado con cartas documento, ahora ha presentado una demanda por calumnias e injurias en contra de mi persona por haber indagado en dichas contrataciones”, insistió Vitar.

“Es el mundo del revés, porque quien debe aclarar las cosas -despejando cualquier sospecha de cohecho- persigue a un ciudadano cuyo único interés es preservar la transparencia en la contratación de obras públicas por parte del Estado provincial y sus empresas”, manifestó en un comunicado el ex diputado nacional, quien además manifestó que Garber “me acusa de calumnias por haber pedido una investigación de un posible hecho ilícito. Me resulta difícil pensar que ni él ni su abogado ignoren que tanto la calumnia (o sea, la falsa imputación de un delito) como las injurias han sido borradas del Código Penal cuando están referidas a asuntos de interés público”. Vitar infiere que Garber busca intimidarlo sintiéndose ofendido. “Quiero decirle a la sociedad tucumana que estos actos de patoterismo de quienes se escudan tras el poder no deben amedrentarnos en la lucha por un Tucumán decente, razón por la cual no solamente ratificaré mis denuncias, sino que además le voy a oponer al juicio mi derecho a probar que lo que dije es cierto”.

De cumplirse estas advertencias, el próximo capítulo de estos procesos ya no se desarrollará en la Justicia Federal sino también en la provincial.