La búsqueda del odontólogo: “No sabemos si fue robo, secuestro u otra cosa”

La búsqueda de Oscar Edgardo Marcial, el odontólogo desaparecido, no dio resultados positivos. El olfato de Wanda, la perra policía de la Sección Canes especializada en la búsqueda de personas desparecidas no fue suficiente para encontrar a Marcial, de cuyo paradero nada se sabe desde el sábado. La familia no claudica en la búsqueda y ayer recorrió -al margen de los investigadores- Villa Nougués, Raco, El Cadillal, Horco Molle y diferentes zonas de la provincia para hallar al hombre de 56 años, pero sus intentos fueron infructuosos. Hasta ahora, la Policía sólo encontró su auto con restos de sangre, pero aún no identificaron a quién pertenece.

Antonella Marcial, sobrina de la víctima, habló con LA GACETA y dijo que su tío salió el sábado entre las 9 y las 10 de su casa, ubicada en la calle Chille al 3.000, para buscar una torta que había encargado y festejar su cumpleaños. Jamás volvió. La familia llamó al lugar donde iría a buscar la torta, pero les informaron que Marcial nunca llegó.

Más tarde, a las 12.15, Andrés Luis Marcial, padre de Antonella y hermano de Oscar, recibió un mensaje del celular del odontólogo en el que le avisa de la demora. “Me surgió una ida al cerro”, decía el mensaje. La familia, sin embargo, sospecha que él no lo escribió. “Mi tío no escribe así. Si le hubiera surgido algo así, que sería raro, lo llamaría a mi papá para avisarle, no le mandaría un mensaje”, dijo Antonella.

El auto de Marcial fue hallado en la línea 1 de colectivos con rastros de sangre en su interior, pero aún no informaron a la familia si la sangre corresponde al desaparecido. “No sabemos si fue un robo, un secuestro u otra cosa. Todavía no nos dijeron nada. Es muy incierto todo esto”, señaló la sobrina.

Con el correr de las horas se difundió un rumor sobre un posible problema con apuestas, pero no hay información oficial que confirme las versiones. “Problemas de plata no tenía, no andaba con prestamistas y esas cosas. Sí iba al casino pero no se pasaba cinco horas, una hora como mucho. Si veía que estaba perdiendo y no tenía más plata se iba”, indicó Antonella, quien tenía una relación cordial con Marcial, se juntaban a comer los domingos en la casa que está sobre la calle Chile, donde viven el odontólogo, Andrés y la madre de ambos.

Durante la mañana de ayer se realizó un rastrillaje en la zona de San Javier. Se decidió buscar en el lugar debido a que se dijo que Marcial iba a un cumpleaños que se hizo el sábado al mediodía al pie del cerro, pero los organizadores del evento desmintieron que haya estado presente ese día.

“Por este caso se activó un protocolo de desaparición y búsqueda de personas, y se dio intervención a Trata de Personas, División Delitos Telemáticos y puestos fronterizos. En el área de investigación está trabajando la Unidad Regional Capital y la Unidad de Investigaciones, mientras que personal especializado está abocado a su búsqueda en este operativo de rastrillaje”, precisó Carlos Ruiz, comisario inspector jefe de la Zona II de la Unidad Regional Norte, quien supervisa el operativo de rastrillaje en coordinación con los jefes de la Comisarías de Yerba Buena y El Corte.

Sospechas

Otra versión acusa a efectivos policiales de haber “presionado” de algún modo a Marcial antes de que desapareciera. Según fuentes judiciales, un allegado a la familia de la víctima brindó declaraciones por el caso en una comisaría e indicó que el odontólogo le habría pedido, momentos antes de la desaparición, si se podía hacer algo “para que dos policías dejen de presionarlo”. No se sabe, sin embargo, cuál es la causa de esa presión que habría sufrido el odontólogo.