Un grupo de jóvenes no pudo votar: les robaron el DNI antes de los comicios

En plaza Urquiza, cuatro jóvenes contaron que no pudieron votar porque les robaron el DNI, antes de las elecciones.

"No he podido votar por el simple hecho de que me han robado el DNI", dijoAlex a LGPLAY. Además del documento nacional, le sacaron el celular.

Alex afirmó, de todos modos, que si votaba iba a hacerlo en blanco, para no sentirse responsable de lo que podría haber un candidato al llegar al poder.

Asimismo contó que lo robaron en Villa Além. Estaba a dos cuadros de su casa. Dos hombres en moto.

A Mariano le entraron a robar a su casa. Se llevaron muchas cosas, entre ellas el celular y el DNI, que estaba en la funda del teléfono. Mariano también dijo que no sabía a quién votar.

Escuchá las otras historias en el video.