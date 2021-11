Cristina Kirchner avisó que no estará en el búnker del Frente de Todos: "Me indicaron reposo"

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que no participará del acto central del Frente de Todos (FDT), en medio de los interrogantes sobre su relación con el presidente, Alberto Fernández, y a la espera de conocerse si el oficialismo logró este domingo recuperarse del revés electoral sufrido en las PASO.

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", afirmó Cristina esta tarde, a través de sus redes sociales.

Hace 10 días, la titular del Senado de la Nación fue internada en el Sanatorio Otamendi, donde fue sometida a una histerectomía completa (se le extirparon el útero y el cuello uterino). Si bien la cirugía se desarrolló sin inconvenientes, la ex jefa de Estado debió permanecer en terapia intensiva hasta que obtuvo el alta médica.

Esta mañana, al ser consultado por la prensa, Alberto Fernández había expresado que no estaba al tanto sobre si CFK iba a participar del acto de esta noche, en el búnker del Frente de Todos.

"Me preguntan a mí y qué se yo que va hacer ella, no lo dije de forma irónica. Hablo siempre con Cristina, pero eso no lo hablamos. No tiene un sentido irónico. Tenemos un buen vínculo que se construyó hace muchos años”, sentenció el Presidente.