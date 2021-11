Yerba Buena: temprano hubo menos votantes que en las PASO

Salvo porque las escuelas estuvieron abiertas un domingo, el devenir urbano en las primeras horas de la mañana de Yerba Buena no hubiese hecho suponer a nadie que se trataba de una jornada electoral, tras la cual la Cámara de Diputados renovará 127 bancas y ocho provincias argentinas -entre ellas, Tucumán- elegirán senadores.

"No tengo absolutamente ninguna esperanza". Jorge Castillo, elector.

Desde el pie del cerro y hacia el este, temprano había más gente en las panaderías, cafés, pedaleando y corriendo que en los establecimientos educativos habilitados para depositar el voto a lo largo de la avenida Aconquija. En los colegios Pablo Apóstol, San Javier y San Patricio se observaban sobre todo bostezos frente a las mesas dispuestas para las autoridades. "Ya van a aparecer todos al mediodía", le dice a LA GACETA Cristina Giménez, quien a sus veintipico afronta con poco ánimo la tarea de fiscalización.

En la avenida Perón, la otra gran arteria reurálgica de los yerbabuenses, el panorama era similar, incluso en la escuela Salobreña, en el cruce con la avenida Fanzolato. Usualmente allí, el movimiento de gente a pie y en vehículos es intenso, en contraste. "No tengo absolutamente ninguna esperanza. Estoy aquí porque es lo que corresponde; corresponde votar. ¿Y sabe qué? No me preocupan ni la corrupción ni los planes sociales ni el Fondo Monetario Internacional. A mí lo que me quita las ganas es la inflación. No se puede más. No sé hasta dónde o hasta cuándo vamos a aguantar. Con el gobierno que se fue y con este, todo es igual", declara Jorge Castillo, con su barbijo en el cuello.

FRENTE AL COLEGIO SAN JAVIER. Pasadas las 9 continuaba siendo escaso el movimiento en la avenida Aconquija. LA GACETA

A unas cuadras, en la prolongada explanada de la escuela Petrona Campero de Adami, en la esquina de Perón y Saavedra Lamas, un muchacho se declara ilusionado: "ni yo ni mis hermanos queremos irnos de este país. Queremos caminar tranquilos, sin miedo a que nos quiten la vida por un celular". Los dichos de Fabián Ariñez, tras depositar su voto, son asentidos con un movimiento de cabeza por la mujer policía que controla el ingreso. Su juventud contrasta con las arrugas del resto de los electores, pues temprano pareciera que solo los mayores se atrevieron a salir de sus casas. "Necesitamos salud, seguridad, educación y menos pobreza", pide Mercedes Córdoba, antes de ingresar al cuarto oscuro.

Probablemente la lluvia, que hasta aproximadamente las 8.30 mantuvo su chispeo por algunos sectores de esta ciudad, ha contribuido a transmitir desaliento. En el nivel inicial del colegio San Patricio también era escasa la afluencia, en comparación con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre pasado. El distrito electoral Yerba Buena comprende, además de a esa ciudad, a las comunas de San Javier y de Cebil Redondo. En la ciudad cabecera apenas se vieron algunos autos identificados con carteles, en referencia al acarreo de votantes.

