Jornada electoral: lo que hay que saber

1 ¿Qué eventos sociales están prohibidos hoy?

No se puede admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta metros (80 m) alrededor de la mesa receptora. Tampoco están permitidos los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral. Por eso, por ejemplo, no hay fecha de fútbol ni de ningún otro deporte.

2 ¿A qué hora abren y cierran las mesas?

Como siempre, el escrutinio comenzará a las 8 del domingo y culminará a las 18. Si alguien está esperando para votar se lo hará pasar dentro del establecimiento y esperará allí hasta que todos hayan emitido el sufragio.

3 ¿Qué protocolos se deben respetar a la hora de ir a votar?

Se recomienda que no haya amontonamientos. Las personas deben estar separadas al menos dos metros al esperar para sufragar. Será obligatorio el uso del barbijo. También en las mesas habrá alcohol en gel para sanitizar, y los electores podrán llevar el propio. Se recomienda no pasarle la lengua a la solapa del sobre para cerrarlo, sino simplemente meterla dentro del mismo. También se aconseja que si la persona presenta síntomas de covid, no se presente a sufragar.

4 ¿Los que no votaron en las paso pueden hacerlo ahora?

Sí, el voto es obligatorio. Quienes no votaron en las PASO tienen tiempo hasta mañana para justificar su ausencia en sede policial. Igualmente serán pasibles de una multa que va de $ 50 a $ 100.

5 ¿Se puede cortar las boletas?

Sí. Usando una tijera se puede votar a los candidatos a senador de un frente y a los de diputados de otro. El voto será válido de esa forma. También se puede llevar las boletas preparadas desde el domicilio y así no tener que elegir ya dentro del cuarto oscuro.

6 ¿Puede haber actos proselitistas durante el día?

No. Incluso no se pueden ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 metros) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino. Los electores tienen prohibidas la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada. No puede haber organismos partidarios abiertos dentro de un radio de ochenta metros (80 metros) del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. Tampoco se puede publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre

7 ¿Concurrirá más gente a estas elecciones?

El secretario electoral nacional en Tucumán, Rogelio Rodríguez del Busto explicó que se cree que la concurrencia será la misma que en las PASO, con una diferencia de un 2% en aumento, pero no más de eso. “Creo que serán unas elecciones más tranquilas. El hecho de que las PASO sean entre los mismos partidos le da otro interés al elector. Igual buscaremos que no haya amontonamientos”, indicó. Se recuerda que los colectivos circularán normalmente y serán gratuitos, tal como anunció la Unión Tranviaria Automotor.

8 ¿Hasta cuándo rige la veda electoral?

La veda electoral se levantará hoy a las 21, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.

9 ¿A qué hora se conocerán los resultados?

Al haber menos boletas que en las PASO, se pronostica que los primeros resultados estarán listos antes de la medianoche, ya con una tendencia importante tanto a nivel nacional como en Tucumán. “La carga de los datos será rápida y se darán a conocer por la página habilitada en forma oficial”, explicó Rogelio Rodríguez del Busto. Según el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, una vez que estén cargados al menos el 20% de los resultados y ya se pueda tener una tendencia, comenzarán a conocerse los guarismos. Eso será a las 21.