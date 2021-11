Dueños y dueñas de una pasión: ¿cuál es el club de fútbol por el que alientan los candidatos?

La camiseta como cábala

Pablo Yedlin

El candidato a senador nacional del Frente de Todos es un hincha simpatizante del Club Atlético San Martín. Su amor por el club nació en la infancia cuando su papá lo llevaba, junto a sus hermanos, a la tribuna popular de La Ciudadela. El legislador y candidato a senador nacional es plateista de “El Santo” y confía en poder volver al estadio con el ascenso que está disputando la entidad a la Primera División. Su cábala es llevar la camiseta del club cada vez que asiste a la cancha. Y cuando lo hace intenta ir en compañía de su padre y dos amigos.

“Disfruto con mis hijos”

Rossana Chahla

La candidata a diputada nacional, Rossana Chahla, es hincha de San Martín de Tucumán y de Boca, por sus hijos. La ministra de Salud no asiste frecuentemente a la cancha, de hecho reconoció que solo asistió una vez con sus hijos. “Ellos sí son más fanáticos y verlos disfrutar y compartiendo ese momento fue impagable”, expresó. Por su simpatía con el conjunto ‘Xeneize’, en una oportunidad asistieron a “La Bombonera” y la dirigente del Frente de Todos calificó como “única” a esa experiencia. “También les vengo prometiendo a mis hijos ir a ver a la Selección Argentina, pero entre la pandemia, la campaña y sus exámenes todavía no hemos podido”.

“Llegué a mentir para ver a Boca”

Ricardo Bussi

El legislador es hincha fanático del Club Atlético Boca Juniors. No tiene cábalas para alentar al conjunto ‘Xeneize’, pero destaca que le encanta ir a la cancha, con amigos, cada vez que puede. “Desde niño, mi padre me inculcó esa pasión”, exclamó el candidato a senador nacional por Fuerza Republicana. Esa pasión inculcada también lo llevó a sortear algunos permisos y recordó que cuando tenía tan solo 14 años llegó a viajar en tren para ver a Boca. “Sorteaba permisos de mi familia, faltaba al colegio y llegué a mentir diciendo que estaba en casa de fin de semana de un amigo”, precisó. En la familia, el fútbol es un tema que también puede generar controversias y actualmente Bussi disputa palmo a palmo con su yerno -hincha de River- si su nieto alentará por la camiseta azul y oro, o la roja y blanca.

La pasión como herencia

Josefina Bussi

La candidata a diputada nacional, Josefina Bussi, comparte con su padre el fanatismo por Boca Juniors, a punto tal que siempre intenta ver los partidos con él. Pero, la joven dirigente también es simpatizante de San Martín de Tucumán. “Cada vez que puedo voy a ver al “Santo”, revela. Josefina también vivió en carne propia las internas futbolísticas de su familia. “Mi abuelo era fanático de River y mi papá fanático de Boca. Mi abuelo siempre trato de hacerme hincha de River pero no pudo, yo fui fiel a mi papá”.

La Ciudadela como segunda casa

Martín Correa

El representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Martín Correa, se define como una hincha fanático de San Martín de Tucumán. “Soy socio del club y me encanta ir a la cancha con familiares, sobrinos y amigos”, manifestó el candidato que comparte este amor por los colores junto a toda su familia. Además de destacar que le encanta ir a alentar a la cancha con alguna de las tantas camisetas que tiene, Correa recordó que en 1990 el padre de un amigo suyo tenía el colectivo que llevaba a los jugadores todos los domingos desde el hotel de concentración a la cancha. “Todo el año entré con el equipo a La Ciudadela. Íbamos cantando en el viaje, era genial”, contó.

“Me divierto con las cábalas ajenas”

Alejandra Arreguez

Con un poco más de mesura que su compañero de lista, Alejandra Arreguez se considera una hincha simpatizante del Club Atlético San Martín. “No suelo ir a la cancha. De todas formas, vivo en la Ciudadela y cada vez que juega “El Santo” todo el barrio es una fiesta, los goles y la hinchada se escuchan hasta en mi casa”, afirmó. La candidata a diputada del Frente de Izquierda indicó que la simpatía con el club comenzó por tradición familiar y aunque no cuente con ninguna cábala en particular, aprecia y “se divierte con las ajenas”. La pasión futbolera todavía no le permitió vivir alguna experiencia particular con su club, pero sí recuerda una anécdota con la Selección Argentina. “En el mundial de 2014 estábamos con una amiga en Salta y estaba por empezar un partido de la Selección. No conseguíamos dónde verlo hasta que nos invitaron a pasar a un hostel, donde también había extranjeros que alentaban por Argentina. En diferentes idiomas todos festejábamos juntos. Fue muy divertido”, manifestó.

Amor y promesas por “El Deca”

Federico Masso

Federico Masso se define como un fanático hincha de Atlético Tucumán y remarca que el paso del tiempo no hizo más que incrementar su pasión por el club “Decano”. Incluso, esa pasión logró transmitirla a sus hijos y ahora disfruta de su compañía cuando va a la cancha. “Siempre voy a la cancha, solo me lo impide la salud cuando me juega una mala pasada”, expresó el candidato a senador nacional por el Frente Amplio por Tucumán (FAT). El dirigente contó que el origen de su sentimiento para con la institución radica en la cercanía de su casa con el estadio Monumental. “Nací y me crié en calle Uruguay al 400, a 150 metros de la cancha. Y desde los tres años un vecino, Jorge Luis, me llevaba a los entrenamientos ya que mi papá trabajaba fuera de la provincia. De ahí a la fecha, siempre estuve conectado con el Club”, detalló. Aunque no tiene cábalas para ver un partido de Atléticos, reconoció que hace promesas en caso de cumplir objetivos: “Cuando ascendimos al Nacional B en 1987 cumplí la promesa de seguirlo a todos los partidos de visitante. Fue un objetivo difícil porque yo trabajaba en relación de dependencia y muchas veces para verlo entre semanas debía devolver los días los fines de semanas”.

“A los partidos los veo sola”

Florencia Guerra

La candidata a diputada nacional del espacio, Florencia Guerra, heredó la pasión de su papá y eso la convirtió en una hincha fanática de River Plate. La lejanía con la ciudad de Buenos Aires, la imposibilita de poder ver al conjunto de Marcelo Gallardo en vivo y directo, pero los partidos se ven por televisión y se viven como un ritual. “Mi fanatismo fue heredado de mi papá con quien en vida veía cada partido. Ahora, tengo como cábala verlos sola”, contó la letrada y confesó que la única que puede acompañarla es ‘Panchita’, su perra.

Corazón dividido en el fútbol

Germán Alfaro

El corazón de Gemán Alfaro se divide al momento de hablar de fútbol. Él se reconoce como hincha de Amalia, el club de su barrio, pero también asegura ser “un poquito más que simpatizante” de San Martín de Tucumán. “Mi simpatía por San Martín surgió debido a que es un club de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, un equipo que no se rinde. Es un Boca chiquito en nuestra provincia. Y mi simpatía hacia Amalia, salvando distancias y diferencias, nació debido a que también es un club que carga con mucho esfuerzo, sacrificio y una lucha constante”, expresó. Como consecuencia de esta situación, el intendente capitalino y candidato a senador nacional aprovecha los momentos libres que tiene para ir a la cancha y ver a ambos clubes. “Me gusta ir con mi familia. Voy con Beatriz y con mis hijos. Una de mis hijas es muy fanática del fútbol”, resaltó y destacó que la familia tiene una cábala: dos de sus hijas llevan camisetas y la otra no. Motivado por la fe, el jefe comunal también recurrió a la Virgen del Valle para los partidos finales de la Liga Tucumana de Fútbol y luego cumplió con sus promesas.

Acompañamiento al club de la ciudad

Roberto Sánchez

El candidato a diputado nacional, Roberto Sánchez, es hincha simpatizante del Club Atlético Boca Juniors y Concepción Fútbol Club. Aunque ya no asiste tanto a la cancha, cada vez que tiene la oportunidad le gusta ir acompañado de su Gonzalo, su hijo. La pasión que el intendente de Concepción tiene por ambas entidades deportivas fue uno de los legados que le dejó su tío “Tito”. Por “Los cuervos”, el club de su pueblo natal, Sánchez llegó a emprender viajes a Jujuy y Córdoba para alentarlos