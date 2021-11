“El juego del calamar” llegó a la política

Una concejala salteña de Juntos por el Cambio realizó un video disfrazada como la muñeca de la serie de Netflix “El juego del Calamar” y generó una fuerte polémica. “Busqué llamar la atención en redes sociales”, dijo la actual legisladora.

En medio de un campo la concejala por Rosario de Lerma (Salta) Griselda Galleguillos canta una cumbia disfrazada de la muñeca que aparece en el primer capítulo de la serie coreana. “Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos; si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos; si no querés que te sigan robando, eliminalos”, repite, al ritmo de una cumbia.

La polémica se generó por la intertextualidad que eligió la concejala para que las personas voten mañana a la coalición que conforma su espacio dirigido por Alfredo Olmedo, Juntos por el Cambio. “Eliminar”, a los candidatos significa “matarlos”, según la serie de Netflix.

La serie El juego del Calamar se popularizó en septiembre. Los nueve capítulos que componen la primera temporada cuentan la historia de un grupo de personas abrumadas por sus deudas que deciden participar de un juego que pone en riesgo su vida. En cada capítulo, los más de 400 participantes realizan juegos infantiles para ganar dinero pero en cada uno, pueden dejar la vida. La serie originaria de Corea del Sur fue escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, tuvo más de 142 millones de espectadores.

La concejala en su video hace referencia al primer juego del primer capítulo de la serie que ya causó alerta en algunos colegios del país porque los pequeños comenzaron a jugarlo. El primer juego que se observa en la serie es “Luz roja, luz verde”. Allí una muñeca con un sensor de movimiento indica cuándo pueden avanzar los jugadores hasta una meta. Una vez que gira su cabeza dando “luz roja”, los jugadores deben quedarse congelados, como estatuas. Aquel que se mueva, es asesinado por francotiradores.

“¿Está incitando a matar a la gente?”, le preguntó el periodista salteño Daniel Murillo a la concejala en Radio Aries (FM 91.1 de Salta) “El grado o la mala interpretación o la mala intención de algunos medios de comunicación, es de ustedes”, dijo. “Al video lo hice yo, bajo mi responsabilidad, con una cámara casera, en un campo y no hubo una producción por detrás”, contó Galleguillos. “Lo hice con el simple hecho de difundir el amarillo (el partido de Alfredo Olmedo, Juntos por el Cambio). La gente está harta, no sabe qué se vota, ni de qué se trata la elección”. La legisladora aseguró que solamente buscó llamar la atención de los usuarios de redes sociales. “¿Usted vio sangre?”, le dijo, irónica, al periodista. “Tenemos que eliminar con el voto”, agregó. Según la concejala por Rosario de Lerma, el video buscó llamar la atención, sin incitar a la violencia. “La persona que está detrás –uno de los personajes de la serie- sostiene una hidrolavadora, un elemento que sirve de limpieza”.

En agosto, Galleguillos había sido noticia por un spot en el que bailaba arriba de una terraza y aseguraba: “Algunos dirán, qué le pasa a esta muchacha. Pa’ decir la verdad, no necesito estar borracha”.