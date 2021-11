Atlético: "Cholo" transmite buenas vibras

Hay personas a las que se les nota la capacidad de contagiar buenas energías, buen humor o motivación. A veces eso atrae la atención de los demás sin pretenderlo y a veces sirve simplemente como un instrumento motivador más. A esas personas se las reconocen cuando hablan, al gesticular o cuando las cosas no van bien y aparece esa palabra de aliento que siempre viene bien. O te presta el hombro para que te puedas desahogar, te escuchan, te respetan y son de confianza. Es esa persona que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas. Así se muestra Pablo Guiñazú.

El fútbol es resultado y eso no lo va a cambiar nadie, ni un técnico motivador como el “Cholo”, ni algunos más conservadores como Omar De Felippe o Ricardo Zielinski. Pero cuando las cosas no salen bien, alguien motivador viene bien. De igual forma, en el mundillo particular que es el fútbol, a veces, sólo sirve ganar. “Entendemos eso, pero a nosotros nos interesan también las cosas que se están haciendo bien, por eso digo que estamos muy felices”, explicó Guiñazú tras el entrenamiento de ayer en el complejo.

En Atlético todos están mentalizados en dejar atrás esta racha negativa. “Los jugadores están mejorando día a día, van asimilando nuestra idea de juego y de a poco se empiezan a ver algunas respuestas que esperamos”, argumentó el DT.

El entrenamiento del miércoles transcurrió en un ambiente distendido: jugadores con buen semblante, bromas de por medio y mucha buena onda. Un clima que hace olvidar el momento deportivo. A eso apunta el trabajo del cuerpo técnico. De hecho, una vez que finalizó el entrenamiento, pasadas las 11, un grupo de jugadores armó una cancha de fútbol-tenis y desafió a parte del cuerpo técnico. Bruno Silva (ayudante de campo) y “Cholo” tomaron la posta y se divirtieron por espacio de 40 minutos. “Me gusta desafiar a los chicos, a ellos les gusta competir. De esta manera también aprenden, pero divirtiéndose”, aclaró el DT a su vez que remarcó: “claro que ese juego te da algunas resoluciones que después son trasladadas al campo de juego, como definición, concentración, entre otras cosas. Además, dentro de la alegría competimos, es lindo que ellos no se quieran ir y sigan entrenándose, es un buen mensaje el que dejan, me gusta eso”.

En esos partidos de fútbol-tenis se enfrentaron varios equipos, Santiago Vergini- Abel Bustos; Franco Coman y Renzo Tesuri; Nicolás Laméndola y Camilo Albornoz y la dupla en representación del CT: Guiñazú-Silva. “Los limpiamos a todos”, dijo entre risas el técnico al finalizar el juego.

El fin de semana, el entrenador sorprendió con el ingreso de Oscar Benítez como titular, cuando en partidos anteriores rotaba la dupla de ataque entre Cristian Menéndez, Ramiro Ruiz Rodríguez y Augusto Lotti. Consultado por la dupla compuesta por “Polaco” y “Junior” el DT respondió: “No buscamos nada en particular, ponemos los jugadores dependiendo del rival. Con Racing queríamos recibir la pelota al lado del cinco, nos salió lo que buscábamos, el resultado tal vez opaca todo para la prensa o los hinchas, pero a nosotros no”, señaló.

Además de trabajar en lo físico y en lo futbolístico, “Cholo”, motivador nato, trabaja mucho en la cabeza de los jugadores, con sus declaraciones, gestos o actitudes. Defiende a sus jugadores como si fueran sus hijos. Y eso se percibe en cada entrenamiento o partido.

“En el fútbol se toman muchas decisiones en segundos, estamos en ese momento que no ligamos, tal vez. Pero yo les digo que eso también es parte del fútbol. Son momentos, este deporte tiene momentos así, hay que buscar los propios también. Ellos saben, yo se los digo todos días: ‘ya van a llegar las buenas”, finalizó, completamente convencido, el DT.