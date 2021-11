Natalia Oreiro recibió la ciudadanía rusa

El presidente Vladímir Putin le otorgó la ciudadanía a Natalia Oreiro con un decreto presidencial publicado el 25 de octubre pasado en el sitio web oficial de información legal del país.

La actriz y cantante uruguaya ha recibido este miércoles los pasaportes rusos que solicitó para sí misma y su hijo, Merlín Mollo Oreiro, de 9 años, de las manos del embajador ruso en Argentina, Dmitri Feoktístov.

En una breve ceremonia, el diplomático la felicitó por el otorgamiento de la ciudadanía rusa y le entregó también un ejemplar de la Constitución de Rusia. Allí Oreiro, que disfruta de un inusitado éxito en el país euroasiático pronunció las palabras de juramento en ruso y español. "Gracias, estoy muy contenta", agradeció en ruso.

A mediados de 2020 la artista uruguaya dijo a los medios que había presentado los documentos necesarios para pedir la naturalización en Rusia y agregó que la iniciativa se debía a una broma pronunciada en uno de los programas de televisión rusa, donde dijo: "Me falta que Putin me dé el pasaporte", porque, a su juicio, "no existe otra extranjera más rusa" que ella.