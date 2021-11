Bake Off tiene nuevo campeón: quién es Carlos Martinic, el fueguino que ganó el reality de pastelería

Bake Off Argentina tuvo su cierre anoche y los dos finalistas del concurso de pastelería fueron Carlos y Facundo. El primero, oriundo de Tierra del Fuego, venció al cordobés y se consagró como el mejor pastelero amateur del país.

Carlos es un docente de primaria nacido en Río Gallegos y quien durante la competencia demostró el gran amor que tiene por su profesión combinándolo con su pasión en la cocina.

“Me dedico a la docencia desde hace bastante. Lo que sí me gusta es en el tiempo libre dedicarme a cocinar porque es como mi cable a tierra. me ayuda a concentrarme en lo que me gusta”, expresó Charlie, como le dicen sus amigos.

Además, según el mismo reveló en la presentación del primer episodio, le gustan los datos curiosos, la jardinería y la historia.

El joven fueguino tiene 30 años y durante esta temporada protagonizó una serie de rumores que hablaban sobre el nacimiento de una supuesta relación entre él y otra participante del concurso: Ximena Alfaro, de 20 años.