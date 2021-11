Atlético: tiene un “10” en pasión

Por los colores los hinchas son capaces de lo inimaginable. Desde sacrificios económicos, promesas o ausencias injustificadas en el trabajo, hasta cuatrimestres o materias perdidas en la etapa estudiantil.

Todo sea por 90 minutos de fútbol, de pasión, de algo que va mucho más allá de 22 futbolistas corriendo detrás de una pelota. El sentimiento no tiene explicación. Y eso lo sabe muy bien una familia particular en Tucumán, los Nanclares.

Hace 17 años no existían las redes sociales ni los memes. La expresión viralización estaba relacionada a alguna enfermedad, no con una imagen o publicación que circula masivamente en los dispositivos electrónicos.

Federico Nanclares puede jactarse de haber sido “viral” por Atlético siendo un bebé y, ahora, a punto de egresar en el secundario.

Para entender la referencia hay que viajar hasta 2004. El domingo 2 de mayo de ese año no fue una fecha más para la familia Nanclares. Ese día, casi un mes antes del nacimiento de “Fede”, Mariela Barrionuevo y Germán Nanclares decidieron que la elección del nombre de su hijo sería un tanto particular. “Nuestro hijo va a llevar el nombre del jugador que convierta el tanto que nos deposite en la final”, propuso Germán y Mariela aceptó.

Aquel domingo La Florida y Atlético se enfrentaban por el partido de vuelta de las semifinales del Argentino “A”, la ida había sido 3-2 para los de 25 de mayo y Chile, pero en la vuelta, el “Tricolor” se imponía por 1-0 y fue Federico Martorell el que anotó el 1-1 que depositó a Atlético en la final y bautizó al nuevo integrante de la familia Nanclares.

“Fede” Nanclares fue viral el último fin de semana tras haber sido fotografiado en la tribuna “Luis Reartez”. La imagen, que fue tendencia nacional, mostraba al joven, felpón en mano, resumiendo unos apuntes en la cancha. “Creo que me fue bien, me quería sacar una foto con la prueba, pero el ‘Profe’ no me dejó”, le explicó a LG Deportiva ayer, minutos después de rendir.

Tras tener una semana complicada, según explicó el propio protagonista, tuvo que tomar la decisión de escaparse de su mamá (en complicidad con papá) para poder ir a la cancha; con la promesa de estudiar en el colectivo y en el entretiempo.

“Llegué una hora antes a la cancha, mi mamá no quería saber nada. Cuando iba en el colectivo se enteró y me dijo que era un irresponsable y que más vale que aprobara”, comentó el joven.

Esta fue la segunda vez que Federico se paseó por los medios, la primera había sido justamente en 2004. Luego de aquella semifinal, Martorell estaba dando una entrevista radial en LV7, cuando Mariela se comunicó con la radio y contó que su futuro hijo llevaría el nombre de pila del por ese entonces defensor “Decano”.

Ese fue el inicio de una relación que finalmente vincularía a ambas familias. Cuando el pequeño nació, se convirtió en el bebé más buscado por los medios y fue el propio jugador quien tomó la iniciativa de conocerlo en la casa familiar, antes de convertirse en padrino del niño.

La relación entre la familia Nanclares y Martorell no terminó allí. El ex jugador y su novia, años después se convirtieron en padrinos de Felicitas, la menor de los Nanclares.

Hasta la fecha mantienen contacto, a pesar que el ex jugador ahora se desempeña como ayudante de campo en el fútbol chileno.

De todas maneras el sacrificio del joven estudiante le sirvió apenas para su evaluación trimestral del colegio Parroquial El Salvador de Yerba Buena, porque desde lo deportivo, Atlético sigue sin levantar cabeza. “Espero que este torneo termine pronto y podamos renovar las energías. Creo que los hinchas no nos merecemos este presente desde lo deportivo, porque siempre acompañamos. Por momentos siento que los jugadores están bajoneados”, analizó Federico, antes de admitir que luego de la cancha, el sábado volvió directamente a estudiar. “No tenía ganas de salir ni nada por el estilo después de lo que fue el partido.Me resultó más fácil quedarme a estudiar”, confesó entre risas.

“A la cancha fui por primera vez, de bebé, me llevó mi viejo que también me transmitió la pasión de ser arquero, por lo que luego me convertí en fanático del ‘Laucha’”, comentó, mientras mostraba su primera foto en el José Fierro, junto a su bisabuelo José Cerrutti y su papá Germán.

Mientras espera la nota del trimestral de Economía, “Fede”, puede contar orgulloso que volvió a ser viral, como hace 17 años, todo por su amor por los colores y su responsabilidad con los estudios.

La mira en Central

Con una semana larga por delante (por las elecciones), el plantel de Atlético comenzó ayer las prácticas pensando en el duelo ante el “Canalla” por la fecha 21 de la Liga Profesional, que aún no tiene programación confirmada.

Desde la CD, entienden que es un caso aislado y no traerá problemas

La pasión de los hinchas, bien entendida, dista mucho de algunas actitudes de supuestos fanáticos. El sábado cuando transcurrían 18 minutos del complemento, un hincha saltó la cerca olímpica que rodea el campo de juego del Monumental y el árbitro debió parar momentáneamente el juego.

Pablo Echavarría ya había demorado el inicio del partido porque un grupo de hinchas estaban subidos en la tela olímpica y en las paredes de la tribuna que da hacia calle Chile. En ese momento la voz del estadio debió intervenir y solicitar, en reiteradas oportunidades, que los hinchas bajen para que el partido pudiera comenzar con normalidad. Estas situaciones, un tanto repetitivas (ante Patronato el partido se retrasó varios minutos porque los hinchas arrojaban serpentinas al arquero visitante) encendieron las alarmas de los dirigentes que no quieren sufrir las consecuencias por un grupo minoritario de fanáticos que no se comporta de manera adecuada.

“En estos casos es importante el informe del árbitro. Hasta ahora nadie nos dijo nada. La fecha recién está terminando hoy (por ayer); si hay alguna sanción yo creo que a nosotros nos estarían notificando entre martes y miércoles”, comentó Hugo Bermúdez, gerente general de Atlético.

“Al estar en época de pandemia, no tenemos policías en el campo de juego por una cuestión de los hisopados. No es que nosotros no queremos; es una disposición. Con policías adentro, creo que eso es una situación controlable”, agregó.

Desde 25 de Mayo y Chile, consideran que, en el peor de los casos, sólo habrá un llamado de atención.