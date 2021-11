Qué dijeron los postulantes al Senado sobre la posibilidad de gravar la renta financiera

En #TucumánDebate, el ciclo organizado por LA GACETA, los principales candidatos a senador nacional por esta provincia expresaron sus visiones contrapuestas con respecto a un eventual apoyo a un proyecto para gravar la renta financiera.

Compromisos, denuncias y "los grandes envidiosos": tensos cruces entre candidatos en #TucumánDebate

El oficialista Pablo Yedlin (Frente de Todos), a quien correspondía el primer turno, expresó su negativa a esta posibilidad. "A partir de diciembre de 2019, hemos hecho varias normas que van en contra de esto, desgravando los ahorros en pesos en Argentina", indicó. Y mencionó las iniciativas impulsadas por su espacio en el Congreso. "El peronismo cree en más empleo, en más empresas", agregó. Y cuestionó las políticas implementadas durante la administración de Mauricio Macri (Juntos por el Cambio). "Cuando llegaban los distintos pagos del FMI por empréstitos, los dólares se fugaban de la Argentina”, reprochó Yedlin.

#TucumánDebate: qué frases eligieron los candidatos y por qué

Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) remarcó que la "Argentina ya no tiene espacio para más impuestos". "Crear más impuestos una estupidez política; el Estado debe equilibrarse, no puede gastar más de lo que le ingresa, cuando ocurre lo contrario nos endeudamos”, advirtió. Y exigió que "responsabilidad" y "transparencia" en el manejo de los dineros públicos, ser transparentes”, a la vez que propuso "generar fuentes de trabajo genuinas y debidamente recompensadas”.

En la primera parte del #TucumánDebate, chicanas contra el kirchnerismo y el macrismo

El candidato del Frente Amplio por Tucumán, Federico Masso, consideró que debe ponerse bajo debate "una gran reforma impositiva". En ese marco, incluyó la "renta financiera". "No se habla de los ahorros, sino de las ganancias de los bancos. Pareciera que el candidato del Frente de Todos tiene un acuerdo con los bancos", ironizó. Y sostuvo que, desde la crisis de 2001 hasta la actualidad, "los bancos nunca perdieron plata".

#TucumánDebate: candidatos a senador en primer término, cara a cara

Martín Correa, del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), destacó los proyectos que presentó su espacio en el Congreso para gravar las grandes riquezas. "No como la contribución por única vez, que presentó el Frente de Todos", diferenció. En esa línea, marcó que en el país "los bancos hacen fabulosos negocios". "Están todos los años entre las 10 empresas que ganan en este país", aseveró. Y consideró que, con lo recaudado por este tributo, se puede construir 1 millón de viviendas en el país.

El postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Germán Alfaro, cerró este segmento, y expresó que no estaba de acuerdo con esta eventual iniciativa. "Es gravar los plazos fijos", explicó. Y consideró que, el efecto final de esta medida, sería disparar la inflación. "Este Gobierno nacional no tiene un plan económico, tenemos un ministro de Economía que viaja a EE.UU., pretendiendo pagar la deuda, una vicepresidenta que dice que no va a pagar. De esta forma, no nos tiene confianza nadie en el mundo. Tenemos que dejar de poner impuestos distorsivos, afirmó el intendente.