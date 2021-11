Seguirá preso el acusado de golpear y robarle a un peluquero

Hoy se llevó a cabo una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal a los fines de reformular cargos y prorrogar la prisión preventiva de un imputado que, junto a otro sujeto no identificado, cometió un violento asalto contra un peluquero, hecho ocurrido el 4 de septiembre pasado en Juan José Paso al 100 de esta capital. A mano armada, lo agredieron con golpes de puño y patadas para luego robarle la suma aproximada de $ 207.000.

La investigación del caso es realizada por la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes III, a cargo de Carlos Saltor. En esta oportunidad, el auxiliar de fiscal, Exequiel Filmann, fue el primero en tomar la palabra y procedió a reformular el hecho de la acusación. A continuación, puntualizó las evidencias reunidas hasta el momento e indicó cuál es la calificación provisoria: coautor del delito de robo doblemente agravado por causar lesiones graves en ocasión de robo y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

“Es un hecho gravísimo. El imputado actuó de manera coordinada con un cómplice que está prófugo (se llevó el botín). Fue premeditado, esperaron que la víctima abriera su negocio. Se hicieron pasar por clientes, aprovechándose de la superioridad numérica, la suma de la fuerza y el uso de un arma de fuego. Además hay que tener en cuenta la feroz golpiza a la que fue sometida la víctima, a quien dejaron totalmente ensangrentada”, afirmó el representante del MPF.

En este sentido, pidió que la prisión preventiva se extienda por el término de 40 días, período en el que está previsto que se lleve adelante la audiencia de control de acusación y admisibilidad de pruebas (previa al debate oral o público), o que las partes arriben a una salida alternativa y firmen un acuerdo de juicio abreviado.

A la hora de resolver, el juez interviniente hizo lugar a la medida cautelar requerida por la Fiscalía.

“Me han arruinado”

La víctima se expresó durante la audiencia y dijo: “además de peluquero soy enfermero de emergencia, lo que me lleva a la calle constantemente. Y tengo miedo. Quiero trabajar tranquilo, ya bastante daño me hicieron. Quiero seguridad para mí y para mi familia. Me han arruinado económica y emocionalmente”.

La teoría del caso

El 4 de septiembre del 2021, cerca de las 16.40, cuando la víctima iba a abrir las puertas de su peluquería, ubicada en calle Juan José Paso al 100, el imputado junto a un sujeto no identificado arribaron al lugar a bordo de una moto y entraron haciéndose pasar por clientes. Primero se hizo cortar el cabello el imputado y luego continuó el otro individuo. Cuando terminaba con este último, de manera repentina y con extrema violencia ambos empezaron a agredir físicamente al señor con golpes de puño y patadas, mientras se resistía y gritaba desesperadamente pidiendo auxilio.

En un momento el cómplice extrajo una pistola, exigiéndole que no se moviera. En tanto que el imputado sujetaba y golpeada a la víctima, a la vez que intentaba colocarle unos precintos en sus muñecas, pero no pudo hacerlo por la resistencia ofrecida. De inmediato el delincuente no identificado se metió hacia el fondo donde está la vivienda, llegó a un dormitorio, abrió un armario y se apoderó de $ 200.000. A continuación regresó para pedirle más dinero a la víctima, robándole $ 7.000 que tenía en su billetera.

Esta última secuencia fue presenciada por el hermano del peluquero, quien vive al lado. Bloqueó el acceso al lugar y solicitó auxilio a los ocasionales transeúntes. Los dos malvivientes iniciaron su huida y salieron a la calle por un portón lateral, para luego dividirse en distintos sentidos. Al único que interceptaron fue al acusado, mientras que su compañero logró huir con el botín y el arma en su poder.