Messi, dos tucumanos y varias sorpresas: La lista de Scaloni para enfrentar a Uruguay y a Brasil

Lionel Scaloni dio a conocer este miércoles a la tarde la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar la doble fecha de la Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Pese a la polémica en el PSG por sus lesiones, el DT citó al crack rosarino Lionel Messi para los partidos contra Uruguay y contra Brasil. Además, incluyó a los tucumanos Exequiel Palacios y Joaquín Correa, y a un nutrido grupo de juveniles que tendrá su estreno en el plantel mayor de la albiceleste.

"Lio" no está en óptimas condiciones físicas. De hecho, no pudo disputar el último encuentro del PSG contra el Leipzig, por la Champions League, debido a un inconveniente muscular. En la semana, el director deportivo del conjunto parisino, Leonardo, expresó la preocupación del club por las recurrentes lesiones del ex Barcelona. "En estos dos meses, pasó más tiempo con su Selección que en PSG", aseguró el brasileño.

Sin embargo, esto no influyó en la decisión de Scaloni de llamar a Lionel, y mucho menos en la postura del 10 y capitán de la Argentina de viajar para los cruces contra los uruguayos (12 de noviembre) y los brasileños (16), dos encuentros clave para sumar puntos sobre el cierre del torneo y garantizarse la participación en el Mundial de Qatar.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, da indicaciones durante un partido. Foto de Archivo REUTERS

Además, los tucumanos Palacios y Correa se mantuvieron en la lista de buena fe del conductor de la "Scaloneta". A un año del inicio del torneo más importante de fútbol de todo el planeta, el volante del Leverkusen y el delantero del Inter suelen estar entre los primeros cambios que introduce el técnico en cada partido. Incluso, el atacante surgido de Estudiantes de La Plata fue el reemplazante de Lautaro Martínez cuando el ex Racing, con quien comparte plantel en Italia, no pudo jugar por lesión.

La sorpresa en la nómina la dio Scaloni, al citar a un grupo de jugadores sub-20 sin experiencia con la mayor. Está claro que la idea del DT es comenzar a darles rodaje a futbolistas como Santiago Simón y Enzo Fernández (River), Thiago Almada (Vélez), Cristian Medina y Exequiel Zeballos (Boca), y Gastón Ávila (Rosario Central). A ellos hay que sumarles a Matías Soulé, un centrocampista zurdo de 18 años que milita en la Juventus de Italia; y a Federico Gomes Gerth, un arquero de 17 años que juega en Tigre, en la Primera Nacional del fútbol argentino.