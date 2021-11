Tucumanos comprobaron la eficacia de Sputnik

La vacuna Sputnik produce anticuerpos como mínimo durante seis meses. El dato es relevante teniendo en cuenta el avance del coronavirus y sobre todo la preocupación que conlleva a las personas que se vacunaron y que no estaban seguras de cuánto tiempo les duraría la inmunidad. Pero lo más relevante de este análisis es que fue comprobado por científicos tucumanos que hicieron un seguimiento de 602 trabajadores de la salud desde el día 0, cuando recibieron la primera dosis, hasta los 180 días siguientes. Es el primer estudio en el mundo que sigue este proceso y resultó tan importante que fue publicados como pre-print en la plataforma SSRN, donde desde que fue subido se mantuvo en el “top -ten” de los trabajos más bajados en el mundo hasta que finalmente, luego de una exhaustiva revisión de pares fue aceptado para su publicación en la revista The Lancet-Regional Health, una de las más prestigiosas a nivel mundial en ciencia e investigación.

El trabajo resultó de una colaboración entre el instituto de Investigación en Medicina Molecular y Celular Aplicada (Immca), dependiente del Conicet, el Siprosa y la UNT y el Laboratorio de Salud Pública de la provincia, pero incluyó además a profesionales del Instituto ANLIS-Malbrán y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston y de la de Harvard, y de la escuela de Medicina de Monte Sinaí, de New York.

En momentos en que la Organización Mundial de la Salud evalúa los resultados de Sputnik para dar su aprobación final (aunque ya está siendo usada en más de 70 países y millones de personas en todo el mundo la recibieron), el trabajo de los tucumanos puede ser clave.

Rosana Chehín, directora el Immca y docente de la UNT comentó que el trabajo analizó la respuesta inmune de voluntarios del personal de la salud de nuestra provincia, ya que este grupo comenzó a inmunizarse desde el 29 de diciembre. “Concluimos que la vacuna tiene una alta eficacia para el desarrollo de anticuerpos en el 97% a los 28 días de la primera dosis y que aquellos que ya tuvieron la enfermedad elevan los títulos de anticuerpos mucho más rápidamente que los que no la tuvieron. Pudimos seguir durante seis meses a esta población, determinamos que el pico se alcanzaba entre los 28 y 60 días donde comienza una paulatina disminución de los mismos que permanecen detectables a los seis meses en un porcentaje importante de la población”, dijo. Y agregó: “encontramos muchos individuos que habían cursado la enfermedad de modo absolutamente asintomático, es decir, tuvieron en algún momento contacto con el virus y ellos no lo sabían”. A la semana de la segunda dosis, es decir a los 28 días, todos presentaban una respuesta humoral adecuada. Pero el dato más alentador es que seis meses (180 días) después de haberse vacunado, se logró detectar anticuerpos en una buena proporción entre los voluntarios. “Hay que dejar en claro para que la gente se quede tranquila es que aunque los anticuerpos disminuyen en sangre, pero las células que aprendieron a fabricarlos no y permanecen “atentas” ante una nueva presencia del virus”, dijo.

“Es un orgullo que el trabajo haya sido dirigido y realizado en Tucumán. Contamos con colaboraciones muy importantes, como la de los doctores (tucumanos) Raúl y Gustavo Mostolavsky y del doctor Benhur Lee, desde Estados Unidos, o Claudia Perandones, del Malbrán. Es un equipo muy transversal. El trabajo tuvo un mes de revisiones y luego se envió a Lancet Regional Health, donde el viernes pasado nos comunicaron que fue aceptado y se va a liberar su publicación”, dijo. “El artículo cuenta el comportamiento inmune humoral medido con test que desarrollamos enteramente en Tucumán, y es el primer trabajo en el mundo que describe la respuesta a la vacuna Sputnik V hasta los seis meses de su administración. El doctor Benhur Lee presentó nuestros datos en una convención de expertos que organizó la OMS en Ginebra, aportando conocimiento que podría resultar útil para su aprobación”, informó Chehín.

Buena respuesta

Según ella, “podemos decir que probamos la eficiencia y la seguridad de la vacuna en una población de alta exposición al virus, ya que el 97% de las personas tuvieron buena respuesta. En esta población sólo 6 de las los 600 voluntarios se reinfectaron, pero desarrollaron formas leves”. Chehín además destacó la importancia de que la provincia cuente con test propios para los estudios poblacionales, y que además el estudio se desarrolló también con test propios. “Estamos además estudiando otros grupos poblacionales como adultos mayores y pacientes con enfermedades autoinmunes en una colaboración con el servicio de reumatología del Hospital Padilla”, indicó.

Luego de agradecer el apoyo del Siprosa en estos estudios, Chehín aseguró que es esencial que la población tenga confianza en la vacunación para limitar la propagación del virus y el surgimiento de nuevas variantes. “De todos depende poder poner fin a esta pandemia”, aseguró. “Trabajamos sin descanso en este estudio y estamos orgullosos que un estudio tucumano esté publicado en una revista de la serie Lancet”, finalizó.

Los participantes del trabajo

- Rossana Elena Chahla

- Rodrigo Hernán Tomas-Grau

- Silvia Inés Cazorla

- Diego Ploper

- Esteban Vera Pingitore

- Mónica Aguilar López

- Patricia Aznar

- María Elena Alcorta

- Eva María del Mar Vélez

- Agustín Stagnetto

- César Luís Ávila

- Carolina Maldonado-Galdeano

- Sergio Benjamín Socias

- Dar Heinze

- Silvia Adriana Navarro

- Conrado Llapur

- Dardo Costas

- Isolina Flores

- Alexis Edelstein

- Shreyas Kowdle

- Claudia Perandones

- Benhur Lee

- Gabriela Apfelbaum

- Raúl Mostoslavsky

- Gustavo Mostoslavsky

- Gabriela Perdigón

- Rosana Nieves Chehín