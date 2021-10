Aníbal Fernández: “Mauricio Macri es el máximo responsable de todo lo malo que nos pasa”

Colocó a Tucumán en un sitio preponderante en la lucha contra el narcotráfico, se deshizo en elogios hacia el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y atacó sin recelos a Mauricio Macri. A veces en tono alto para responder algunas preguntas, y otras en forma analítica, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación que reemplazó a Sabina Frederic, aseguró que el Frente de Todos revertirá los catastróficos números de las PASO y defendió la actuación de Alberto Fernández al frente de la Nación. Y aseguró que Alberto es el presidente y que “Cristina acompaña”. El viernes, el ministro presidió el acto por los 200 años del nacimiento de la Policía Federal en Capital Federal y luego atendió a LA GACETA. Este fue el diálogo:

- Lleva poco más de un mes en un ministerio al que se le exige, lógicamente, mucho por la situación que vivimos. ¿Con qué se encontró y cuáles fueron las principales tareas?

- Cuando uno habla de seguridad debe entender que son muchos temas a la vez. Apenas asumimos tuvimos que intervenir en Rosario donde a partir del narcotráfico hubo una metástasis de actividades ilícitas que debíamos atacar. Ese ya dejó de ser un problema de los santafesinos para convertirse en un problema de los argentinos. Por eso hay que atacarlo. Algo similar sucede en el conurbano bonaerense, donde debimos desplegar tropas y redoblar el control en terminales de ómnibus y de trenes para que la gente pudiera ir y volver del trabajo sin complicaciones. También debimos intervenir en Río Negro por los ataques que se estaban sucediendo y evitamos nuevos conflictos. Todos los días enfrentamos nuevos desafíos, pero estoy muy convencido de que vamos a obtener resultados en esta lucha en la que no puede haber descanso.

- ¿Qué implicancias tiene para usted el narcotráfico en el Norte y qué se está haciendo para combatirlo?

- Estamos diseñando un nuevo formato de intervención para el Norte, en el que va a haber cosas novedosas. Nos vamos a instalar para tener un contacto más cercano con la gente. Queremos que nuestras tropas formen parte del paisaje. La Gendarmería está desarrollando estrategias. El Norte es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo por el tema fronterizo, que trae complicaciones fenomenales. Queremos estar lo más cerca posible de la gente para protegerla. En todo esto, Tucumán, por su ubicación estratégica es fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

- Usted ya estuvo en el ministerio de Seguridad hace poco más de una década, del 2007 al 2009 bajo el gobierno de Cristina Fernández. ¿Qué cambió desde entonces?

- Las cosas son muy distintas a lo que sucedía en esa época. Como decía Heráclito, el río en el que nos bañamos nunca es el mismo. Hoy hay que repensar la forma de enfrentar el delito. Y repito, en lo que hace al Norte, tenemos que tener una estrategia de cercanía con la gente mucho más importante, y es lo que nos proponemos hacer.

- Usted a veces hace la función de bombero, o al menos siempre que hay un incendio en la gestión, lo convocan.

- El presidente (Alberto) Fernández decidió confiar en mí hace un mes para este cargo. Tengo conocimiento suficiente para optimizar los recursos humanos, trabajando contra reloj, para ofrecer una respuesta inmediata. Cuando era un pibe soñaba con ser un cuadro importante del peronismo para defender los intereses del peronismo. Y cuando hablo de peronismo me refiero a los que menos tienen, a los que más sufren, a los desprotegidos, a todos los que forman parte de una rama social a la que los poderosos no ven. Hoy puedo decir que logré muchas de esas metas, y tengo la oportunidad, a través de la convocatoria del presidente, de aportar en un área tan sensible como la de la seguridad. Hay que leer mucho para poder actuar. Yo me pasé la vida haciendo esto. Tengo capacidad para trabajar en eso, repito, voy a defender el peronismo y a los que menos tienen. Nunca fui a pedir trabajo, siempre me vinieron a buscar. Me sentí reconocido.

- ¿Es consciente de la grave crisis que atraviesa el país? ¿Cómo planean salir de esto?

- Nadie puede olvidar que nos tocó volver a gobernar en medio de una pandemia, que trastocó la vida del mundo y la Argentina no es una isla, pero queremos proyectar las tareas a futuro, tener las respuestas que nos exige la sociedad. Estoy convencido de que vamos a poder salir de todo esto.

¿Cómo ve la figura de Juan Manzur como jefe de Gabinete?

- Evidentemente si el presidente lo convocó en un momento tan difícil es porque confía en él. Coincido mucho con su forma de ver la política. En el plano sanitario, siendo él médico, me exime de hacer muchos más comentarios. Sabe de lo que habla y todos vimos cómo trabajó en Tucumán con la pandemia. Pero antes que nada es un hombre de gestión, le pone polenta y era lo que necesitábamos. Es un hombre que une a los gobernadores, que los representa. Al que le gusta tener siempre actividad. Ahora nos llamó a una reunión para el miércoles a las 7, que es la hora a la que nos gusta trabajar a nosotros. Todos los que nos incorporamos al Gobierno en esta nueva etapa creemos que tenemos el potencial para ayudar al presidente. No tengo dudas de que en poco tiempo vamos a ver el crecimiento.

- ¿No le hace mal al Gobierno enfrentar críticas desde su mismo riñón, como sucedió con su pelea con Sergio Berni?

- Yo no tengo que discutir con él. Soy amigo de Sergio desde hace 20 años, pero yo tengo otra discusión en la que él no se debe meter. Estábamos hablando de lo que sucedía en El Bolsón, y yo soy el ministro de Seguridad de la Nación. Y él, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, y entonces no tiene capacidad para actuar en un lugar donde no es su jurisdicción, así que no puede él dar conclusiones. Estamos hablando del tema de Bariloche y él hace una conclusión. Yo soy el que tengo que actuar, no él.

- ¿Qué siento cuando se dice que Cristina Kirchner es la verdadera presidenta?

- Que no saben de lo que hablan. Es una estupidez. El presidente es Alberto Fernández y Cristina es la vice, y ella acompaña. Son cosas que plantean desde la oposición. Si Cristina fuera la presidenta le puedo asegurar que haría cosas que Alberto no hace, no digo mejores ni peores, distintas. Ella es una mujer de la política que entiende la política. Pero aquí el poder lo detenta el presidente de la Nación.

- ¿Cree que van a poder revertir los resultados de las PASO en las generales?

- No tengo dudas de que lo vamos a revertir. Mire, si durante la pandemia pudimos revertir los números que nos dejó (Mauricio) Macri, cómo no vamos a poder revertir esto. Estamos trabajando todos los días en eso, para hacer crecer el mercado doméstico. Queremos convertir a Argentina en un círculo virtuoso, no vicioso como el que nos dejaron. La realidad es que en las PASO nadie le ganó a nadie. Nosotros competíamos entre nosotros mismos. Ahora va a ser diferente.

- Pero la cuestión económica es fundamental, y hay una crisis permanente al respecto…

- Ahora se habla de la suba del dólar blue, pero eso poco tiene que ver con la vida de los argentinos. No impacta en el bolsillo de los trabajadores. La gente tiene que estar tranquila, en Argentina no va haber devaluación.

- ¿Cuándo van a dejar de mirar para atrás y dejar de culpar a Macri de todos los males? ¿No cree que la gente se cansa de todo esto?

- Yo no miro para atrás, soy un hombre que le gusta mirar para adelante. Pero no podemos dejar de decir que el que destrozó al país fue Macri, lo hizo pedazos, lo endeudó hasta límites insostenibles. Todo eso fue Macri. Es el responsable de todo lo malo que nos pasa. Estamos en eso de sacar adelante a la Argentina. Ya estamos empezando a crecer de nuevo, vamos a dejar atrás los índices desastrosos que nos dejó Macri y los que provocó la pandemia. La gente tiene que creer en nosotros. Vamos salir de esto.