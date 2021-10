Unicef lanza una campaña para dar “una batalla cultural” contra el cambio climático

El movimiento socio ambiental Jóvenes por el Clima, ligado al que a nivel internacional encabeza la activista sueca Greta Thunberg, lanzará junto con Unicef Argentina una campaña para poner de relieve la batalla cultural que hay que dar para imponer una agenda climática en el país, de cara a la Cumbre a realizarse la semana próxima en Glasgow, Escocia, informa Télam en su portal de noticias.

Los jóvenes argentinos serán parte de las movilizaciones que se realicen durante la cumbre, cuyo eje principal será la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar una crisis climática. Y para evitarla consideran que hay que dar una batalla cultural donde se interrelacionan lo económico, lo político y lo social.

La campaña de Unicef Argentina y de Jóvenes por el Clima se centrará en el impacto que tendrá en diferentes ciudades del país el cambio climático y la importancia de la implementación concreta en las escuelas de una educación ambiental, que en Argentina es ley desde junio pasado y que establece el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional.

Otro de los aspectos en que hará foco la campaña es en la sanción de una Ley de Humedales ya que el 21% de la Argentina es zona de humedal y conservarlos es fundamental ya que son microsistemas de mitigación del cambio climático, pero están amenazados por el lobby inmobiliario y los incendios forestales, explicó Gastón Tenembaum, que viajará a la cumbre climática.

Testimonios

Tenembaum, de 20 años, es estudiante de Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires.

“En Argentina falta que como sociedad entendamos que las acciones en el ambiente nos repercuten de manera significativa. Esta campaña es para mostrar de diferentes maneras, utilizando la ironía, la importancia de los humedales y vamos a exponer este tema en el marco de la Cumbre”, aseguró el joven.

Explicó : “en la Argentina los humedales están conectados con todo y fundamentalmente con la conservación de ecosistemas sanos en todo el país”.

Mercedes Pombo, de 21 años y estudiante de Filosofía, aseguró: “desde chica mi inquietud pasaba mucho por los derechos humanos, en principio no lo anclaba al ambientalismo ya que siempre existió esa cuestión de pensar que lo ambiental y lo social son dos cuestiones separadas”.

“Hace un año, estudiando, me encontré con una serie de problemáticas que tienen que ver con vulneración de los derechos humanos fundamentales, como el acceso al agua potable o los pueblos fumigados que de alguna manera son dejados de lado”, contó la joven.

Para Pombo el cambio climático en la Argentina empezó a emerger como temática central hace algunos años pero ya se viene hablando hace 40 años.

“Ahora toma de alguna manera una dimensión existencial. Mi inquietud vino por eso lado ir entendiendo esa relación entre lo humano y lo ambiental”, subrayó la estudiante.

Humedales

En tanto, desde Unicef destacaron que los humedales son zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente.

El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. “Conservarlos es clave para frenar la extinción masiva de especies”, afirmó Unicef en un documento al que accedió Télam.

Y agregaron que son, además, grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce, amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema. “Pese a ser imprescindibles para la vida, se estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87% de los humedales del planeta”, continúa el documento.

“Durante el año pasado -agregó Pombo- se quemaron un millón de hectáreas en la Argentina y esto tiene que ver con la intervención humana y la intencionalidad, un ejemplo es el lobby inmobiliario. No tiene que ver con el desarrollo de un país sino con los intereses de una minoría que se pone por encima de los intereses de la mayoría de la población”.

A la hora de hablar de soluciones, Tenembaum destacó: “la cuestión es armonizar la producción de alimentos con la protección de los humedales, por eso hablamos que en lo ambiental todo se interrelaciona”.

El Movimiento Jóvenes por el Clima participará en la COP26 de una gigantesca movilización que se realizará el 5 de noviembre venidero para “demostrar a los líderes mundiales que los jóvenes y la sociedad civil buscan soluciones y compromisos concretos para la reducción de las emisiones de gases que según la comunidad científica causará una catástrofe humanitaria sino se hace algo a tiempo”.

Educación ambiental

Por último, los jóvenes destacaron la importancia de la ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral, sancionada en junio pasado, que busca concientizar a los jóvenes en las escuelas sobre la relevancia de la conservación del ambiente.

“A mí en la secundaria nunca me hablaron de la temática ambiental. Uno puede ver las discusiones que se dan a nivel político y si a los jóvenes no se les enseña los peligros de la destrucción del ambiente, si existe desconocimiento, no se puede entender su importancia”, reflexionó Tenembaum.

“La ley de educación ambiental, junto a la ley Yolanda, viene al llenar ese vacío”, destacó Tenembaum, en alusión a la norma sancionada en diciembre de 2020 que establece la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.