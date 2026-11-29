Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó 13° en el GP de Qatar de F1 con Alpine, condicionado por fallas estratégicas y una parada lenta en boxes.
- El argentino apostó por neumáticos duros, pero un pit stop demorado y la falta de ritmo del auto le impidieron sumar puntos pese a superar a Gasly.
- El piloto buscará cerrar el año de la mejor manera en Abu Dhabi, donde Alpine necesitará optimizar su monoplaza y la ejecución en talleres.
El resultado del Gran Premio de Qatar dejó una sensación conocida para Alpine: el equipo no encontró respuestas para competir con sus rivales directos y volvió a quedar lejos de los puntos. En ese contexto, Franco Colapinto consiguió una actuación individual valiosa. Terminó 13°, delante de Pierre Gasly, después de una carrera en la que mostró ritmo y resistió la presión de su compañero. Pero esa tarea no alcanzó para disimular las carencias del auto y los errores operativos.
La diferencia entre el ganador, Kimi Antonelli, y George Russell, segundo, fue de 31,4 segundos, la más amplia de la temporada. Mercedes tuvo una jornada dominante; Alpine, en cambio, debió conformarse con una lucha interna y con la obligación de mirar hacia adelante. Flavio Briatore reconoció el bajo rendimiento y puso la expectativa en Abu Dhabi.
La estrategia elegida para Colapinto fue una apuesta. Mientras casi toda la grilla largó con neumáticos medios, el argentino y Sergio Pérez optaron por los duros. Alpine buscaba extender la primera tanda y aprovechar la aparición de un auto de seguridad. El virtual de la vuelta 11 llegó demasiado pronto: la mayoría cambió neumáticos, pero Colapinto siguió en pista y ganó posiciones provisoriamente.
La apuesta no terminó de pagar. Sin un auto de seguridad físico, los rivales que habían parado recuperaron terreno con neumáticos más frescos. Colapinto llegó a ubicarse sexto, pero quedó expuesto cuando llegó el momento de detenerse. En la vuelta 27, la parada de Alpine fue entre seis y siete segundos más lenta de lo previsto. Ese retraso le hizo perder tiempo y permitió que Gasly quedara por delante, aunque luego el equipo le pidió al francés que cediera la posición cuando el argentino lo alcanzó.
El episodio dejó en evidencia que no todo dependió de la estrategia. El ritmo de Colapinto fue competitivo, pero una detención deficiente tuvo un costo concreto. Después, los Racing Bulls, los Audi y el Haas de Oliver Bearman consiguieron superarlo. La segunda parada, en la vuelta 46, lo devolvió a la pista en el 13° lugar. Gasly volvió a acercarse, pero Franco sostuvo la posición por apenas 875 milésimas.
Colapinto apunta a terminar el año de la mejor manera
Su balance tuvo un costado positivo. Colapinto reconoció que el circuito de Lusail suele complicarlo por sus curvas largas, pero destacó su rendimiento en clasificación y en carrera. También admitió que el balance del auto no fue el adecuado en algunos tramos y que la parada le hizo perder mucho tiempo. “Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi; fue un fin de semana difícil para nosotros y no nos cayó bien la pista”, resumió.
La actuación permite separar dos cuestiones: Colapinto encontró ritmo y pudo superar a Gasly, pero Alpine sigue sin ofrecerle herramientas para pelear más arriba. El argentino se va de Qatar con motivos para valorar su trabajo; el equipo, con problemas por resolver. Abu Dhabi será la última oportunidad de cerrar la temporada con puntos, aunque la carrera dejó una conclusión: para cambiar el panorama, Alpine necesita mejorar el auto y la ejecución en boxes.