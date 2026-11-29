La apuesta no terminó de pagar. Sin un auto de seguridad físico, los rivales que habían parado recuperaron terreno con neumáticos más frescos. Colapinto llegó a ubicarse sexto, pero quedó expuesto cuando llegó el momento de detenerse. En la vuelta 27, la parada de Alpine fue entre seis y siete segundos más lenta de lo previsto. Ese retraso le hizo perder tiempo y permitió que Gasly quedara por delante, aunque luego el equipo le pidió al francés que cediera la posición cuando el argentino lo alcanzó.