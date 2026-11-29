Resumen para apurados
- Una delegación oficial de Armenia visita este lunes Tucumán para encabezar actividades sobre memoria, derechos humanos y lucha contra el negacionismo.
- La comitiva será recibida en la UNT por autoridades locales antes de una conferencia magistral a 20 años de la Ley 26.199 por el Genocidio Armenio.
- El histórico encuentro afianza lazos institucionales y potencia la formación académica regional en delitos de lesa humanidad y derecho a la verdad.
Por primera vez en la historia, una delegación oficial de la Embajada de la República de Armenia arribará este lunes a Tucumán para desarrollar una agenda institucional y académica centrada en la memoria, los derechos humanos y la lucha contra el negacionismo.
La comitiva estará encabezada por la cónsul general de la Embajada de Armenia en Argentina, Ruzanna Azroyan; el obispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, monseñor Arén Shaheenian; y el presidente de la Federación Argentina de Colectividades, Juan Sarrafian.
La actividad oficial comenzará a las 18.30 en el Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (25 de Mayo 471), donde las autoridades de la casa de estudios recibirán a los visitantes. Del encuentro protocolar participarán el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse; el secretario de Gobierno de la Provincia, Raúl Albarracín; el coordinador de la Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad, Hugo Navas; y la directora académica de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Adela Seguí.
Tras la recepción, a las 19, la delegación participará en el Aula Belgrano de la conferencia magistral titulada "Derecho a la verdad y negacionismo. Memoria, justicia y derechos humanos a 20 años de la Ley Nacional 26.199, en conmemoración del Genocidio Armenio". La exposición estará a cargo de los especialistas Valeria Thus y Alexis Papazian, en el marco de la Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad de la UNT, con la organización conjunta del Centro Armenio de la República Argentina, la Fundación Luisa Hairabedian, la Escuela Judicial, el Archivo Histórico de la Provincia, la Escuela de Gobierno y el Ministerio de Gobierno y Justicia.