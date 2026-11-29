Tras la recepción, a las 19, la delegación participará en el Aula Belgrano de la conferencia magistral titulada "Derecho a la verdad y negacionismo. Memoria, justicia y derechos humanos a 20 años de la Ley Nacional 26.199, en conmemoración del Genocidio Armenio". La exposición estará a cargo de los especialistas Valeria Thus y Alexis Papazian, en el marco de la Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad de la UNT, con la organización conjunta del Centro Armenio de la República Argentina, la Fundación Luisa Hairabedian, la Escuela Judicial, el Archivo Histórico de la Provincia, la Escuela de Gobierno y el Ministerio de Gobierno y Justicia.