Resumen para apurados
- Dos delincuentes intentaron robar este domingo la campana de la parroquia Santa Lucía en Tolosa, La Plata, pero la abandonaron por su excesivo peso.
- Los sospechosos treparon al techo y arrojaron la campana, dañando la fachada. Tras el alerta vecinal por el estruendo, los efectivos hallaron la pieza abandonada en el lugar.
- El hecho refleja una reiterada ola de robos contra templos bonaerenses, que genera alarma en las comunidades parroquiales e impulsa mayores medidas de seguridad barrial.
Un insólito intento de robo se registró este domingo en una iglesia de la localidad bonaerense de Tolosa, en La Plata. Dos delincuentes subieron al techo de la parroquia Santa Lucía para llevarse una de las campanas, pero abandonaron el plan cuando comprobaron que no podían trasladarla por su considerable peso.
El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana en el templo ubicado en calle 5, entre 522 y 523. Según informaron medios platenses, los sospechosos treparon hasta el techo y comenzaron a desprender una de las campanas. Sin embargo, durante la maniobra, el instrumento cayó y provocó daños en parte del frente de la iglesia.
Ante la imposibilidad de mover el objeto, los delincuentes decidieron dejarlo abandonado y escapar antes de la llegada de la Policía.
Los vecinos alertaron a la Policía por un fuerte estruendo
Vecinos de la zona contaron al diario local El Día que durante la madrugada escucharon un fuerte ruido que llamó la atención de todo el barrio. Una mujer que vive junto a la parroquia observó movimientos extraños en los techos y dio aviso a las autoridades.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, los sospechosos ya habían escapado. En el procedimiento encontraron la campana abandonada, que tampoco pudo ser trasladada por los uniformados: según el reporte, cinco personas intentaron levantarla sin éxito debido a su peso.
Otros robos en iglesias de la provincia de Buenos Aires
El episodio de Tolosa se suma a otros hechos delictivos registrados recientemente en templos bonaerenses.
En Mar del Plata, dos jóvenes de 20 y 21 años fueron aprehendidos luego de sustraer un reflector y parte del cableado de una iglesia evangélica del barrio Las Heras. Según informó el medio local Ahora Mar del Plata, el fiscal Facundo De La Canale, de la UFI de Flagrancia, dispuso la aprehensión de ambos por el delito de robo y su posterior traslado a sede fiscal.
Además, poco más de una semana antes, delincuentes ingresaron a una iglesia del barrio El Rocío, en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela. Después de romper un vidrio, se llevaron los equipos de sonido utilizados durante las celebraciones religiosas.
Una voluntaria de la institución contó que se enteraron del robo por el aviso de los vecinos. También explicó que los dispositivos habían sido comprados en cuotas y que todavía estaban pagando parte de su costo. La falta de los equipos afectó el desarrollo habitual de misas, encuentros de catequesis, bautismos, comuniones y casamientos.