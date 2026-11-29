En Mar del Plata, dos jóvenes de 20 y 21 años fueron aprehendidos luego de sustraer un reflector y parte del cableado de una iglesia evangélica del barrio Las Heras. Según informó el medio local Ahora Mar del Plata, el fiscal Facundo De La Canale, de la UFI de Flagrancia, dispuso la aprehensión de ambos por el delito de robo y su posterior traslado a sede fiscal.