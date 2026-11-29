Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas este domingo en varias provincias del país por tormentas fuertes y una jornada de calor con máximas de 34 grados en el AMBA.
- Las altas temperaturas abarcan el centro nacional, mientras que rige advertencia por ocasional granizo, ráfagas y lluvias acumuladas de hasta 40 mm en cinco provincias.
- El organismo instó a tomar recaudos ante eventuales complicaciones viales y pidió extremar cuidados de salud en niños, mayores de 65 años y personas con comorbilidades.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y temperaturas extremas para este domingo 29 de noviembre. Mientras varias provincias podrían registrar lluvias intensas, ráfagas de viento y granizo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada marcada por el calor, con una temperatura máxima prevista de 34 grados.
Las advertencias alcanzan a distintas regiones del país y el organismo meteorológico pidió prestar atención a las condiciones climáticas, especialmente en las zonas afectadas por fenómenos que podrían generar complicaciones.
Alerta amarilla por calor extremo: qué zonas serán afectadas
La alerta amarilla por temperaturas elevadas comprende a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, La Pampa, el sur de San Luis y Córdoba. En el AMBA, el pronóstico anticipa una máxima de 34 grados para este domingo.
De acuerdo con el SMN, este tipo de fenómeno puede tener un efecto leve a moderado sobre la salud. Sin embargo, las temperaturas previstas pueden resultar peligrosas, principalmente para determinados grupos de la población.
Entre los sectores que deben extremar los cuidados se encuentran:
- Niños y niñas.
- Personas mayores de 65 años.
- Personas con enfermedades crónicas.
Dónde rige la alerta amarilla por tormentas este domingo
El SMN también emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Jujuy, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.
En las zonas alcanzadas por la advertencia podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.