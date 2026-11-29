El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y temperaturas extremas para este domingo 29 de noviembre. Mientras varias provincias podrían registrar lluvias intensas, ráfagas de viento y granizo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada marcada por el calor, con una temperatura máxima prevista de 34 grados.