Resumen para apurados
- Rodrigo Lussich calificó a Nicolás Occhiato de "pasivo-agresivo" en Intrusos, luego de que el productor ironizara sobre las críticas a su nueva ficción "Somos Así".
- La polémica surgió cuando Occhiato agradeció con sarcasmo en redes la cobertura negativa que su serie para Disney recibió en la televisión, alegando luego que fue un mensaje real.
- El enfrentamiento reaviva tensiones entre figuras de la televisión abierta y los canales de streaming, marcando un precedente sobre cómo los creadores gestionan las críticas.
La polémica por el estreno de “Somos Así”, la ficción vinculada a “Nadie Dice Nada”, sumó un nuevo capítulo. Después de que Nicolás Occhiato respondiera con un irónico mensaje a las críticas que recibió la producción, Rodrigo Lussich salió al cruce y cuestionó su manera de reaccionar ante los comentarios negativos.
El conductor de Intrusos analizó la publicación del referente de Luzu TV y fue contundente al describir su actitud. Además, recordó otros episodios en los que, según su mirada, Occhiato habría tenido un comportamiento similar.
Rodrigo Lussich cuestionó la actitud de Nicolás Occhiato
Durante la emisión de Intrusos, Lussich se refirió a la respuesta que el conductor había compartido en sus redes sociales y lanzó una dura calificación. "No soy una persona especializada en cuestiones de diagnóstico, pero es lo que un psicólogo llamaría un pasivo-agresivo", comenzó diciendo al aire.
Luego profundizó su postura: "Es una persona que cree que no dice nada, pero te la manda. Ese tipo de personas son para tenerles, por lo pronto, cuidado".
El periodista también hizo referencia a un antecedente con Florencia Peña para sostener su argumento. "Así se manejó con Florencia Peña, salvando las distancias. Viene dando varias muestras", concluyó, con un comentario filoso sobre el conductor.
Por su parte, Occhiato salió a aclarar el sentido de su publicación y aseguró que su intención no había sido irónica: "no fue irónica, fue un agradecimiento real".
La respuesta de Nicolás Occhiato a las críticas de “Somos Así”
El cruce comenzó después de que Intrusos repasara las opiniones negativas que recibió la ficción de “Nadie Dice Nada”. Durante el programa, analizaron las críticas de la prensa al estreno y hasta plantearon comparaciones con la popular serie Friends.
Frente a esos comentarios, Occhiato decidió compartir un fragmento del ciclo en su cuenta oficial de X. Lejos de responder con un descargo tradicional, eligió un mensaje cargado de ironía.
"Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie. A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció?", escribió.