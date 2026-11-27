Rodrigo Lussich cuestionó la actitud de Nicolás Occhiato

Durante la emisión de Intrusos, Lussich se refirió a la respuesta que el conductor había compartido en sus redes sociales y lanzó una dura calificación. "No soy una persona especializada en cuestiones de diagnóstico, pero es lo que un psicólogo llamaría un pasivo-agresivo", comenzó diciendo al aire.