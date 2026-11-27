El episodio ocurrió alrededor de las 16.15 en calle Lidoro Quinteros al 2800, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional 15. Según las primeras averiguaciones, Toranzo habría protagonizado una pelea con otro hombre en la vereda de su casa. Una vez finalizado el enfrentamiento, un familiar de esa persona llegó al lugar y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la víctima.