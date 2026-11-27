Resumen para apurados
- Osvaldo Toranzo fue baleado en la cabeza este viernes frente a su casa en San Miguel de Tucumán tras mantener una pelea vecinal, quedando internado en grave estado.
- Tras el altercado inicial, un familiar del rival llegó al lugar y efectuó múltiples disparos. La víctima sufrió una herida con entrada y salida en la cabeza y fue hospitalizada.
- La Unidad Fiscal de Homicidios I y el ECIF investigan el hecho para dar con el atacante, quien permanece prófugo, mientras se aguarda la evolución médica del herido.
Un hombre de 38 años fue baleado este viernes por la tarde frente a su vivienda, en el barrio 314 Viviendas, en la zona sur de San Miguel de Tucumán. La víctima, identificada como Osvaldo José Toranzo, recibió un disparo en la cabeza y permanece internada en grave estado en el hospital Padilla.
El episodio ocurrió alrededor de las 16.15 en calle Lidoro Quinteros al 2800, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional 15. Según las primeras averiguaciones, Toranzo habría protagonizado una pelea con otro hombre en la vereda de su casa. Una vez finalizado el enfrentamiento, un familiar de esa persona llegó al lugar y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la víctima.
Toranzo sufrió una herida de arma de fuego en la región temporal izquierda de la cabeza, con orificio de entrada y salida. Tras el ataque, fue trasladado al hospital Padilla, donde permanece internado en estado crítico.
Por el hecho interviene la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, quien dispuso el traslado al lugar del prosecretario Luis Macedo y de la legajista Vanesa Mirando. También ordenó la participación del equipo interdisciplinario del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Desde la Fiscalía informaron que se encuentran recolectando testimonios y distintas evidencias para establecer las circunstancias del ataque e identificar al autor de los disparos, quien hasta el momento permanece prófugo.