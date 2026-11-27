"Chechu" Bonelli confirmó su romance con Tomás Badessich: quién es el hombre que conoció jugando al fútbol
La modelo contó que está “muy contenta” con su nueva pareja, de 36 años, que trabaja en el rubro farmacéutico y mantiene un perfil bajo. Sin embargo, el vínculo quedó envuelto en versiones sobre una presunta relación anterior de él con una influencer.
Resumen para apurados
- Chechu Bonelli confirmó en noviembre su noviazgo con Tomás Badessich, a quien conoció jugando al fútbol en Pilar, iniciando una nueva etapa afectiva tras su separación.
- Badessich, de perfil bajo y del sector farmacéutico, enfrentó rumores de superposición de fechas con su expareja, aunque Bonelli aclaró que ambos estaban solteros.
- El romance reubica a la modelo en la agenda mediática y plantea el desafío de afrontar la atención pública junto a una pareja ajena al ámbito del espectáculo.
A casi dos años del final de su matrimonio con Darío Cvitanich y después de sus idas y vueltas con Facundo Pieres, Cecilia “Chechu” Bonelli volvió a encontrar el amor. La modelo confirmó que está comenzando una relación con Tomás Badessich, un hombre de 36 años que no pertenece al mundo del espectáculo y a quien conoció mientras jugaba al fútbol.
“Estoy muy bien, estoy muy contenta. Sin querer, queriendo, alguien llegó a mi vida”, había dicho Bonelli días atrás. El nombre de su nueva pareja se conoció el miércoles 25 de noviembre, durante la emisión de Puro Show (eltrece). Allí, Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, contó que la modelo está en pareja con Badessich, a quien conoció en Areia, un club de Pilar, durante un partido de fútbol.
Badessich mantiene un bajo perfil. Aunque ambos se siguen en Instagram, él tiene su cuenta privada y solo indica que vive en la Argentina. En el plano laboral, se desempeña en el rubro farmacéutico como gestor para una plataforma que ofrece administración financiera para farmacias.
En su perfil de LinkedIn, describe que cuenta con más de 10 años de experiencia en ventas especializadas y promoción comercial, y que se enfocó en desarrollar competencias vinculadas con la gestión de relaciones con clientes y la construcción de alianzas estratégicas.
Durante el programa también mostraron una fotografía de Badessich y otra en la que aparece junto a Bonelli en la recepción de una clínica. Pochi, además, contó que se comunicó con la modelo, quien le confirmó que sus hijas Lupe, Carmela y Amelia, fruto de su relación con Cvitanich, ya estaban al tanto del nuevo vínculo.
“Nos estamos conociendo. La verdad es que estoy muy contenta porque es muy compañero y me cuida y acompaña mucho. No quiero contar mucho más porque la verdad es que quiero cuidarlo porque no es una persona conocida y eso me gusta mucho”, le dijo Bonelli a la panelista.
Sin embargo, el romance quedó envuelto en versiones sobre la situación sentimental previa de Badessich. El jueves 26 de noviembre, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre puso en duda las fechas del comienzo de la relación y aseguró que, cuando él habría conocido a la modelo, llevaba ocho años de noviazgo con una influencer y diseñadora de vestidos de novia llamada Mery.
“Vivieron en Cancún, tuvieron una relación divina, familiar, todo”, sostuvo la conductora. Según contó, la joven dejó de seguir a Badessich en Instagram, aunque todavía mantiene el vínculo con su familia.
Latorre dijo que intentó comunicarse con la influencer, pero no obtuvo respuesta. En cambio, habló con personas de su entorno, quienes le aseguraron que “hasta hace dos meses ella estaba de novia y vivía con él en un departamento en Vicente López”. Desde allí, según esa versión, la joven producía contenido para sus redes sociales y, de un día para otro, cambió de locación sin dar explicaciones.
“Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu todavía estando con Mery y ahí es cuando deciden separarse”, afirmó Latorre. También contó que la pareja había estado a punto de casarse, pero suspendió la boda, y que atravesó varias idas y vueltas. Según su relato, cuando Badessich le planteó la separación, Mery creyó que se trataba de otra crisis pasajera. Un mes después de que ella dejara el departamento, él habría blanqueado su relación con Bonelli.
La conductora agregó que, en un evento reciente, la influencer habría dicho que estaba separada de Badessich y que no había terceros en discordia.
Después de esas versiones, el programa compartió una entrevista con Bonelli, quien habló sobre la exposición pública de su romance y contó cómo comenzó la historia. “Del momento que uno sale a lugares públicos, corre el riesgo de que suceda lo que sucedió; el riesgo no, la vida compartida es algo lindo. Lo conocí en un torneo de fútbol donde yo juego. Pegamos buena onda, estábamos los dos solteros, nos dimos la chance de conocernos, nos gustamos y acá estamos”, explicó.
La modelo no precisó cuándo comenzaron a salir. También contó que le había anticipado a su pareja que, una vez que la relación se hiciera pública, se convertiría en un tema mediático. Según dijo, Badessich le aseguró que estaba dispuesto a enfrentar la exposición.