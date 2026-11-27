“Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu todavía estando con Mery y ahí es cuando deciden separarse”, afirmó Latorre. También contó que la pareja había estado a punto de casarse, pero suspendió la boda, y que atravesó varias idas y vueltas. Según su relato, cuando Badessich le planteó la separación, Mery creyó que se trataba de otra crisis pasajera. Un mes después de que ella dejara el departamento, él habría blanqueado su relación con Bonelli.