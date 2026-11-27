La reflexión de Paula Chaves sobre su presente laboral

Más allá de las diferencias con el formato, la conductora también vinculó su decisión con una etapa personal en la que busca priorizar su bienestar y trabajar en espacios donde pueda desenvolverse con naturalidad. "Me tenía que aggiornar en un formato nuevo, no quería forzar nada, estoy en una edad que no quiero forzarme en hacer ciertas cosas, quiero laburar de lo que me haga sentir bien, me sienta cómoda y me pueda mostrar como soy yo", reflexionó.