Resumen para apurados
- Paula Chaves reveló en Blender que renunció a OLGA tras cuatro meses de silencio porque ya no se sentía cómoda con la dinámica y el humor del programa Tapados de laburo.
- La conductora explicó que, aunque el vínculo con el equipo era bueno, le costaba adaptarse al nuevo rumbo del ciclo y sentía que frenaba la evolución del formato de streaming.
- La decisión evidencia los desafíos de figuras tradicionales para adaptarse al streaming y marca una etapa donde Chaves prioriza proyectos que no fuercen su perfil auténtico.
Paula Chaves rompió el silencio sobre su salida de OLGA y explicó cuáles fueron las razones que la llevaron a alejarse de Tapados de laburo, el ciclo de streaming que conducía junto a Nacho Elizalde y Luli González, entre otros integrantes del equipo.
A cuatro meses de su renuncia, la conductora habló del tema durante una entrevista con José María Listorti, en Blender at Night (Esto es Blender). Allí reconoció que, si bien disfrutó de su primera etapa en el canal, con el paso del tiempo comenzó a sentirse incómoda con la dinámica del programa.
"El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Yo no me quedo en lugares donde no la pase muy bien", destacó la esposa de Pedro Alfonso.
Sin embargo, aclaró que su decisión no estuvo relacionada con un mal vínculo con sus compañeros ni con el trato que recibió dentro de la plataforma. "Ellos un amor, OLGA me trató espectacular, el equipo es bárbaro, pero yo ya no me estaba sintiendo cómoda, me estaba costando meterme en los temas, hablar de ciertas cosas", confesó.
Paula Chaves explicó qué le pasaba en Tapados de laburo
Durante la charla, Chaves profundizó en las dificultades que comenzó a experimentar frente al nuevo rumbo que tomaba el ciclo. Según explicó, sentía que su participación podía convertirse en un obstáculo para los cambios que buscaba implementar el programa.
"No me sentía cómoda porque sentía que estaba frenando al resto que tenía que ir para el nuevo rumbo que estaban buscando para el programa con la gente que entró", sostuvo.
En ese momento, Listorti coincidió con su mirada y recordó que, en algunas ocasiones, la notaba perdida frente a los chistes que sus compañeros hacían durante las transmisiones.
Ante esa observación, Paula respondió con sinceridad: "No sé si no lo entendía o no me causaba gracia".
La reflexión de Paula Chaves sobre su presente laboral
Más allá de las diferencias con el formato, la conductora también vinculó su decisión con una etapa personal en la que busca priorizar su bienestar y trabajar en espacios donde pueda desenvolverse con naturalidad. "Me tenía que aggiornar en un formato nuevo, no quería forzar nada, estoy en una edad que no quiero forzarme en hacer ciertas cosas, quiero laburar de lo que me haga sentir bien, me sienta cómoda y me pueda mostrar como soy yo", reflexionó.
Antes de terminar, Chaves advirtió que quizá estaba revelando más detalles de los que tenía previsto y buscó descomprimir la situación con una frase humorística: "Se me patina la lengua porque no dormí en toda la noche y yo mal dormida soy un peligro".