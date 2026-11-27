River Plate afrontará este sábado una prueba decisiva en Córdoba, donde visitará a Instituto con la obligación de ganar para mantener viva la ilusión de conquistar el Torneo Clausura y regresar a la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se medirá con la “Gloria” desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón, por los cuartos de final del certamen. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.