Resumen para apurados
- River visita este sábado a Instituto en Córdoba por los cuartos del Clausura, con la urgencia de ganar para mantener la ilusión de ser campeón y clasificar a la Libertadores.
- Tras la salida de Coudet, River repuntó con Ponzio y suma el retorno de Montiel, mientras que Instituto llega consolidado tras liderar su zona y vencer a Huracán en octavos.
- Obtener el Torneo Clausura representa la única vía para que el conjunto de Núñez clasifique a la Copa Libertadores 2027, luego de no haber alcanzado los puntos en la tabla anual.
River Plate afrontará este sábado una prueba decisiva en Córdoba, donde visitará a Instituto con la obligación de ganar para mantener viva la ilusión de conquistar el Torneo Clausura y regresar a la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se medirá con la “Gloria” desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón, por los cuartos de final del certamen. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
Para el “Millonario” no se trata de un partido más. Después de un semestre complicado, en el que sufrió tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana que derivaron en la salida de Eduardo Coudet, el conjunto de Núñez encontró cierta regularidad en la etapa final del año. Con Ponzio como entrenador interino, terminó cuarto en la Zona B, con 26 puntos, y luego consiguió una convincente victoria por 3-1 frente a Lanús para meterse entre los ocho mejores.
Sin embargo, la remontada no fue suficiente para alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual. Por eso, el Clausura representa la última oportunidad para asegurarse un lugar en el principal torneo continental de clubes. La exigencia es máxima: necesita consagrarse campeón para volver a competir en ese escenario.
En cuanto a la formación, Ponzio ya tiene una modificación confirmada. Gonzalo Montiel regresará a la titularidad en lugar de Giovanni González. El defensor cumplió las dos fechas de suspensión luego de que el Tribunal de Disciplina redujera su sanción y está nuevamente habilitado para jugar. Su vuelta representa una alternativa importante para un equipo que necesita mostrar su mejor versión en una instancia en la que no hay margen para equivocaciones.
Del otro lado estará un Instituto que llega con argumentos suficientes para soñar con las semifinales. La “Gloria” fue uno de los equipos más regulares de la primera fase y terminó como líder de la Zona A, con 34 unidades. Además, en los octavos de final consiguió una valiosa victoria por 2-1 frente a Huracán, resultado que fortaleció la confianza del plantel conducido por Diego Flores.
El entrenador no ocultó su confianza antes del compromiso y destacó la campaña de sus dirigidos. “Estamos en un momento especial. Ellos perdieron seis partidos en el torneo, nosotros dos”, remarcó Flores, dejando en claro que Instituto no piensa resignar sus aspiraciones por la jerarquía del rival. Con el respaldo de su gente y una campaña que invita a ilusionarse, buscará dar otro golpe.
La jornada de cuartos de final tendrá otro atractivo encuentro en Liniers. Desde las 20, Vélez recibirá a Independiente en el estadio José Amalfitani, en el partido que abrirá la instancia. El “Fortín” consiguió el pasaje tras eliminar a Belgrano en una dramática definición por penales, luego de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario. El “Rojo”, por su parte, llega entonado después de vencer 2-1 como visitante a Argentinos Juniors.
Dos cruces exigentes y cuatro equipos que saben que cada paso puede acercarlos a la definición del campeonato.