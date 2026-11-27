Resumen para apurados
- La cantante Dana Cabrera dejó la banda Agapornis de forma sorpresiva para recibirse de abogada y radicarse en Milán, según anunciaron en redes sociales.
- Tras un año y medio como vocalista, su salida imprevista en plena temporada de shows obligó al grupo a iniciar de inmediato la búsqueda de un reemplazo.
- La vacante alimentó fuertes versiones periodísticas y entusiasmo en los seguidores sobre un eventual regreso de Melina Lezcano, voz histórica del grupo.
Agapornis sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: Dana Cabrera dejó de ser la cantante de la banda. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del grupo, que confirmó que ya trabaja en la búsqueda de una reemplazante para cumplir con los compromisos musicales que tiene por delante.
“Nos quedamos sin cantante”, expresaron en un breve comunicado. Los integrantes reconocieron que la decisión los tomó por sorpresa, especialmente por el momento del año y la cantidad de presentaciones que tienen programadas.
“Es una sorpresa para nosotros, más aún en esta época del año, con tantos shows confirmados por delante”, explicaron.
En el mismo mensaje, apelaron al acompañamiento de sus seguidores para atravesar esta nueva etapa. “Después de tantos años juntos, les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes. Apenas tengamos novedades, son los primeros en saberlo”, agregaron.
El anuncio generó rápidamente especulaciones entre los fanáticos, que comenzaron a mencionar la posibilidad de que Melina Lezcano regrese a la agrupación. La artista fue una de las voces más reconocidas de Agapornis y su salida marcó una etapa importante en la historia del grupo.
En ese contexto, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que Melina volvería a la banda. Sin embargo, hasta el momento, los integrantes no confirmaron oficialmente quién ocupará el lugar de Cabrera ni si habrá un reencuentro con la cantante.
Por qué Dana Cabrera dejó Agapornis
La propia Dana Cabrera explicó los motivos de su salida a través de una serie de videos publicados en sus redes sociales. Según contó, la decisión está vinculada con sus proyectos personales y sus planes de regresar a Italia.
“Siento que terminó esta etapa. Para los que me conocen, saben que la semana que viene me recibo de abogada y mi idea es volver a vivir a Milán”, comenzó.
La cantante explicó que en esa ciudad vive su actual pareja y que también construyó una vida junto a amigos y distintas actividades, ya que residió allí durante mucho tiempo.
Su paso por Agapornis se extendió durante un año y medio. Visiblemente emocionada, reconoció que atraviesa la despedida con nostalgia, aunque también con alegría por la experiencia vivida.
“Estoy muy nostálgica porque se termina esta etapa. A la vez estoy muy feliz porque pasó, me llevo un montón de anécdotas, amistades hermosas, los chicos son lo más”, expresó.
Desde las redes sociales de la banda también le dedicaron un mensaje de despedida que dejó entrever que la desvinculación se produjo en buenos términos: “Sos la 1. La rompiste. Lo mejor para lo que se viene”.
Finalmente, Cabrera agradeció la oportunidad de haber formado parte de Agapornis y destacó que esta experiencia representó un importante aprendizaje en el plano musical.