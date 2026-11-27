Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán inició este viernes el pago de sueldos de noviembre para empleados estatales, cumpliendo con la liquidación salarial mensual provincial.
- El esquema oficial fijado por el Ministerio de Economía contempla un primer anticipo del 20% y la liquidación del 80% complementario según cada repartición.
- El cronograma culminará el 5 de diciembre, brindando previsibilidad económica al sector público e impulsando el consumo interno de cara a fin de año.
El Gobierno de Tucumán confirmó el cronograma de pago de los sueldos de noviembre para los trabajadores estatales. Según informó la Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, el esquema contempla el depósito de la parte proporcional del 20% y, posteriormente, el pago del 80% restante.
El cronograma comienza este viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 5 de diciembre, de acuerdo con los organismos y reparticiones de la administración pública provincial.
Cronograma de pago del 20%
Viernes 27 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa).
- Instituto Provincial de la Vivienda.
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT).
Sábado 28 de noviembre
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales).
- Administración Central.
- Defensoría del Pueblo.
- Tribunal de Cuentas.
- Tribunal Fiscal de Apelación.
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
- Poder Legislativo.
Martes 1 de diciembre
- Comunas rurales.
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal).
- Ministerio Público Fiscal.
- Ministerio Pupilar y de la Defensa.
- Municipios del interior.
- Dirección de Recursos Hídricos.
- Ente Autárquico Tucumán Turismo.
- Ente Cultural de Tucumán.
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM).
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS).
- Instituto de Desarrollo Productivo.
- Ente de Infraestructura Comunitaria.
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.
Cronograma de pago del 80%
Jueves 3 de diciembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa).
- Instituto Provincial de la Vivienda.
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT).
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.
- Sociedad Aguas del Tucumán.
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales).
Viernes 4 de diciembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
- Educación: establecimientos provinciales (escuelas provinciales, Repartición 18; escuelas secundarias transferidas, Reparticiones 25, 26 y 27).
- Administración Central.
- Defensoría del Pueblo.
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.
- Comunas rurales.
- Tribunal de Cuentas.
- Tribunal Fiscal de Apelación.
- Jubilados fuera de convenio.
- Renta vitalicia: Héroes de Malvinas.
Sábado 5 de diciembre
- Poder Legislativo.
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal).
- Ministerio Público Fiscal.
- Ministerio Pupilar y de la Defensa.
- Municipios del interior.
- Dirección de Recursos Hídricos.
- Ente Autárquico Tucumán Turismo.
- Ente Cultural de Tucumán.
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM).
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS).
- Instituto de Desarrollo Productivo.
- Ente de Infraestructura Comunitaria.
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.
- Educación: establecimientos públicos de gestión privada (privados primarios, secundarios y terciarios transferidos).