El Gobierno de Tucumán confirmó el cronograma de pago de los sueldos de noviembre para los trabajadores estatales. Según informó la Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, el esquema contempla el depósito de la parte proporcional del 20% y, posteriormente, el pago del 80% restante.