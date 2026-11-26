En ese contexto resulta interesante observar lo que sucede en Noruega. Después de casi dos décadas de promover la digitalización de las aulas, ese país comenzó a revisar su estrategia educativa y a recuperar el lugar de los libros impresos. Una comisión que estudió el uso de pantallas señaló en 2024 que los estudiantes suelen comprender mejor los textos extensos cuando los leen en papel. No hay evidencia suficiente para establecer una relación causal directa entre el uso de los celulares y los resultados de las evaluaciones educativas. En el aprendizaje intervienen condiciones socioeconómicas, trayectorias escolares, prácticas pedagógicas y entornos familiares, entre otras variables. Sin embargo, la transformación de los hábitos cotidianos introduce el problema de las experiencias que pierden espacio frente al consumo digital. Leer exige sostener la atención, interpretar, establecer relaciones y construir significados. Escribir supone organizar el pensamiento, encontrar las palabras adecuadas y revisar las propias ideas. Son procesos que conviven hoy con tecnologías capaces de ofrecer respuestas inmediatas y producir textos en cuestión de segundos. La paradoja es que esa abundancia convive con dificultades para desarrollar algunas de las habilidades necesarias para aprovecharla.