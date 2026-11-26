En 1953 Ray Bradbury imaginó en Fahrenheit 451 una sociedad en la que los libros estaban prohibidos y los bomberos, en lugar de apagar incendios, se encargaban de quemarlos. Sin embargo, uno de los aspectos más inquietantes de aquella distopía no era la censura, sino el desinterés de una población que había encontrado en las pantallas y en el entretenimiento permanente una alternativa a la lectura. Los libros habían dejado de ser necesarios mucho antes de desaparecer.
Aquella ficción adquiere hoy nuevos sentidos frente a dos situaciones que, aunque aparentemente independientes, merecen ser analizadas en conjunto: la incorporación cada vez más temprana de los dispositivos digitales en la vida de los niños y las dificultades que muestran las evaluaciones educativas.
Según un informe de la Universidad Austral, en Argentina el 37% de los niños de cuatro años utilizó un teléfono celular durante los últimos tres meses. A los 12 años, esa proporción alcanza el 87%. El contacto con la tecnología comienza, en muchos casos, antes de que los chicos hayan aprendido a leer y escribir.
Mientras tanto, unos 26.000 alumnos de tercer grado de 717 escuelas primarias de Tucumán participaron del Operativo Aprender Censal 2026, que evaluó conocimientos de Lengua y Matemática. Los antecedentes ofrecen un panorama que merece atención. En 2024 la evaluación nacional de alfabetización determinó que solo el 45,1% de los estudiantes de tercero alcanzaba los niveles esperados de lectura. En Tucumán ese porcentaje era del 40,4%. También hay señales alentadoras. En 2025 mejoraron los desempeños en Lengua de los alumnos de sexto grado en el país y en nuestra provincia. Los resultados, por lo tanto, muestran una realidad heterogénea.
En ese contexto resulta interesante observar lo que sucede en Noruega. Después de casi dos décadas de promover la digitalización de las aulas, ese país comenzó a revisar su estrategia educativa y a recuperar el lugar de los libros impresos. Una comisión que estudió el uso de pantallas señaló en 2024 que los estudiantes suelen comprender mejor los textos extensos cuando los leen en papel. No hay evidencia suficiente para establecer una relación causal directa entre el uso de los celulares y los resultados de las evaluaciones educativas. En el aprendizaje intervienen condiciones socioeconómicas, trayectorias escolares, prácticas pedagógicas y entornos familiares, entre otras variables. Sin embargo, la transformación de los hábitos cotidianos introduce el problema de las experiencias que pierden espacio frente al consumo digital. Leer exige sostener la atención, interpretar, establecer relaciones y construir significados. Escribir supone organizar el pensamiento, encontrar las palabras adecuadas y revisar las propias ideas. Son procesos que conviven hoy con tecnologías capaces de ofrecer respuestas inmediatas y producir textos en cuestión de segundos. La paradoja es que esa abundancia convive con dificultades para desarrollar algunas de las habilidades necesarias para aprovecharla.