Resumen para apurados
- Antes de la final de la Libertadores, Abel Ferreira descartó dirigir en Argentina y anunció su salida de Sudamérica para volver a Europa por desgaste y motivos familiares.
- Pese a tener contrato hasta 2027 y 11 títulos en Palmeiras, el luso aludió a un fuerte desgaste tras más de 400 partidos y recordó una anécdota del Superclásico de 2018.
- Su salida marcaría el fin del ciclo más exitoso en la historia reciente de Palmeiras, mientras busca coronar su etapa continental en la final frente a Estudiantes de La Plata.
A horas de disputar una nueva final de la Copa Libertadores, Abel Ferreira sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro profesional. El entrenador de Palmeiras descartó la posibilidad de dirigir en el fútbol argentino y dejó entrever su intención de ponerle fin a su ciclo en Sudamérica al término de la temporada, pese a tener contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2027.
“Sudamérica ya es suficiente”, afirmó entre risas el portugués cuando fue consultado sobre la posibilidad de trabajar en Argentina. El técnico explicó que uno de sus principales deseos es regresar a Europa para reencontrarse con su familia.
“Mi intención es volver a casa con mis padres, que están todos al otro lado. Espero verlos el 16 de diciembre en la final de la Copa Intercontinental”, expresó Ferreira, quien también hizo referencia al desgaste que acumuló durante su carrera.
“Brasil, ya basta, Palmeiras, ya basta. Desde que me convertí en entrenador, no he parado ni un año. Todos sabemos cuántos partidos tengo en mis piernas y en mi cabeza, miren cuántos partidos he jugado”, agregó.
La curiosa anécdota de Abel Ferreira sobre Boca y River
Más allá de descartar un desembarco en Argentina, el entrenador destacó la trascendencia internacional de Boca Juniors y River Plate, especialmente por sus participaciones en la Copa Libertadores.
“Me acostumbré, y les pido disculpas a los brasileños, a ver siempre a Boca y River en la Libertadores: Boca, River, River, Boca, Boca, River”, señaló.
En ese sentido, recordó una particular situación que vivió cuando dirigía al Sporting de Braga, durante la final de la Libertadores de 2018 que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu.
“Recuerdo que cuando era entrenador del Braga, un día teníamos entrenamiento a las 10 de la mañana y faltaron dos o tres jugadores. Pregunté dónde estaban y me dijeron que se habían ido a Madrid a ver el Boca-River”, contó.
Respecto al enfrentamiento ante Estudiantes de La Plata, Ferreira fue contundente. “Mañana será un partido muy difícil, y trataremos de ganar nuestra final, que es nuestra intención”, sostuvo.
El portugués buscará ampliar su exitoso historial al frente de Palmeiras, club con el que conquistó 11 títulos. Desde su llegada, acumula 420 partidos dirigidos, con un saldo de 248 victorias, 92 empates y 80 derrotas.