A horas de disputar una nueva final de la Copa Libertadores, Abel Ferreira sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro profesional. El entrenador de Palmeiras descartó la posibilidad de dirigir en el fútbol argentino y dejó entrever su intención de ponerle fin a su ciclo en Sudamérica al término de la temporada, pese a tener contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2027.