Resumen para apurados
- River inició contactos con la representación de Nicolás Tagliafico para incorporarlo como refuerzo en el lateral izquierdo ante las dudas físicas sobre Marcos Acuña.
- Sin oferta formal aún, el defensor perdió rodaje en Lyon por lesiones, aunque su prioridad es seguir en Europa. Además, Boca Juniors también lo tiene en carpeta.
- Si no prospera su llegada, River avanzará en otros puestos clave: negocia por Tomás Palacios y Mauro Coronel en defensa, y busca un volante central y un delantero.
River comenzó a moverse en el mercado de pases y apuntó a un campeón del mundo para reforzar su defensa. La dirigencia del “Millonario” mantuvo conversaciones preliminares con la representación de Nicolás Tagliafico para conocer las posibilidades de incorporarlo de cara a la próxima temporada.
El acercamiento forma parte de la estrategia del club de Núñez, que pretende realizar incorporaciones puntuales en sectores específicos del plantel. Por el momento, sin embargo, las gestiones no avanzaron hacia una oferta formal por el lateral izquierdo.
Tagliafico tiene contrato con Olympique de Lyon hasta junio de 2027, aunque existe la expectativa de que su ciclo en el conjunto francés llegue a su fin. Durante el último semestre, el defensor perdió continuidad como consecuencia de una lesión muscular que condicionó su participación.
Desde la finalización del Mundial, el argentino disputó apenas ocho de los 19 encuentros de su equipo, solamente dos de ellos como titular. Pese al interés de River, su prioridad continúa siendo permanecer en el fútbol europeo.
La búsqueda de un lateral izquierdo responde a la incertidumbre que existe alrededor de la continuidad de Marcos Acuña, quien sufrió reiteradas complicaciones físicas. Actualmente, el “Huevo” comparte esa posición con Francisco Ortega.
River, además, no es el único grande del fútbol argentino interesado en Tagliafico. Boca también tiene al campeón del mundo entre sus alternativas para reforzar ese sector, especialmente si se concreta una eventual transferencia de Lautaro Blanco.
Los otros puestos que River busca reforzar
Más allá del lateral izquierdo, la dirigencia del “Millonario” identificó otras tres posiciones en las que pretende incorporar futbolistas durante el próximo mercado de pases.
Para la zaga central, River inició gestiones con Inter de Milán por Tomás Palacios, mientras que mantiene conversaciones avanzadas por el juvenil paraguayo Mauro Coronel.
En el mediocampo, la prioridad será incorporar un volante central, luego de que el club decidiera no ejecutar la opción de compra por Fausto Vera.
Por último, la dirigencia también trabaja en la búsqueda de un centrodelantero ante la probable salida de Rafael Santos Borré. En ese sentido, uno de los nombres por los que ya realizó un sondeo es el del paraguayo Alex Arce.