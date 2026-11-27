Resumen para apurados
- LA GACETA presentó en Buenos Aires su nuevo sistema de IA interactivo durante el Google AI + News Summit, para mostrar innovaciones periodísticas ante líderes del Cono Sur.
- Con apoyo de Google News Initiative, el desarrollo tecnológico utiliza sólo contenido verificado del medio para dialogar de forma interactiva y fidedigna con la audiencia.
- El encuentro consolida la adopción de inteligencia artificial en redacciones regionales, marcando tendencias sobre sustentabilidad y nuevos modelos de negocio periodísticos.
La disrupción de la inteligencia artificial aceleró los tiempos de transformación de los medios de comunicación y la región del Cono Sur presenta destacados casos de innovación. Algunos de estos proyectos fueron reunidos esta semana por Google en su evento anual con equipos periodísticos de Argentina, Chile, Uruguay y Perú que están redefiniendo formas de producción de información y conexión con sus audiencias.
LA GACETA tuvo un lugar protagonista durante estas jornadas que se desarrollaron en Buenos Aires, organizadas por el equipo de Google News Initiative (GNI) para Latinoamérica y el Cono Sur. Invitado por la compañía internacional, nuestro medio presentó un nuevo sistema de inteligencia artificial que permite a los lectores dialogar con nuestro contenido de manera interactiva y con lenguaje natural.
Este proyecto fue apoyado por Google durante 2026 y fue elegido como una de las iniciativas más destacadas en la región. En el evento, estuvieron presentes el presidente de LA GACETA, Daniel Dessein; el secretario general de Redacción, Federico van Mameren y el responsable de la iniciativa, Pablo Hamada, quien lideró el desarrollo de la herramienta junto a José Blanco y Alejandro Grosse, del departamento tecnológico de la empresa.
En su presentación, Hamada destacó que la aplicación ofrece a los lectores respuestas elaboradas solamente a partir del contenido publicado por LA GACETA en su plataforma web. Por lo tanto, se asegura de que no haya textos inventados o no verificados por nuestros equipos periodísticos.
Además de este producto, LA GACETA compartió las distintas iniciativas tecnológicas que se hicieron este año para mejorar sus productos digitales, como la moderación de comentarios, la producción de videos con IA, los audios en columnas de opinión y los resúmenes de noticias.
El Google AI + News Summit 2026 fue un encuentro que reunió durante dos jornadas a líderes de redacciones, directores ejecutivos y referentes tecnológicos de Argentina y países limítrofes. Con el objetivo central de debatir sobre la adopción de la inteligencia artificial, la innovación digital y la sustentabilidad operativa de los medios de comunicación, el evento se convirtió en un espacio clave para analizar los nuevos modelos de negocio que redefinen el periodismo actual.
La jornada de apertura, celebrada el miércoles 25 por la tarde en las oficinas de Google Argentina, comenzó con la bienvenida de Rodrigo Bonilla (Head of News Partnerships de Google) y María José Iriarte (Partner Manager en Argentina), seguida por un repaso de las nuevas herramientas de IA de Google para noticias y un panel sobre modelos de negocio. El programa técnico continuó con charlas sobre el funcionamiento de Gemini Notebook para redacciones y sobre herramientas de IA generativa de YouTube. Durante esa misma tarde, también hubo análisis sobre las distintas iniciativas que Google ejecuta junto a medios, como el programa para altos directivos, el AI Product Lab, el AI Video Lab y el proyecto prototipado rápido con Google AI Studio.
El encuentro continuó durante la mañana del jueves 26 de noviembre con una agenda de paneles y presentaciones de casos de éxito protagonizados por referentes de medios de Argentina, Chile y Uruguay. Tras la apertura a cargo de Bonilla, representantes de Santa Fe, Uruguay, Buenos Aires y Brasil debatieron junto a consultoras sobre monetización, posicionamiento en buscadores y estrategias de datos. La jornada también incluyó exposiciones sobre audiencias y podcasts, la digitalización de archivos históricos y experiencias de automatización e innovación.