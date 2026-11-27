La jornada de apertura, celebrada el miércoles 25 por la tarde en las oficinas de Google Argentina, comenzó con la bienvenida de Rodrigo Bonilla (Head of News Partnerships de Google) y María José Iriarte (Partner Manager en Argentina), seguida por un repaso de las nuevas herramientas de IA de Google para noticias y un panel sobre modelos de negocio. El programa técnico continuó con charlas sobre el funcionamiento de Gemini Notebook para redacciones y sobre herramientas de IA generativa de YouTube. Durante esa misma tarde, también hubo análisis sobre las distintas iniciativas que Google ejecuta junto a medios, como el programa para altos directivos, el AI Product Lab, el AI Video Lab y el proyecto prototipado rápido con Google AI Studio.