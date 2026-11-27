De lunes a viernes, una fila de personas se forma entre las 10.30 y las 14.30 sobre Santiago del Estero al 800, en San Miguel de Tucumán, a metros de la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Quienes esperan no están ahí para entrar al templo ni para participar de una celebración religiosa: buscan conversar con Luisa Victoria López (84). “Yo hago ayuda espiritual a la gente que está enferma, para la salud. Lo hago con los santos, el nombre y el domicilio de la persona”, asegura ante LA GACETA y detalla que lo que busca es brindar consuelo. Algunos llegan desde distintos puntos de la provincia. Otros, incluso, desde más lejos.