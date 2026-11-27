La historia de Luisa, la tucumana que dice interceder ante los santos y recibe a decenas de personas que hacen fila en la vereda
Entrevistada por LA GACETA, asegura que su misión es dar “ayuda espiritual” a través de la oración y los santos. “Es una pena que se aproveche de la credulidad de la gente”, dice el párroco del Inmaculado Corazón de María.
Resumen para apurados
- Luisa López, de 84 años, atiende a diario en una vereda de San Miguel de Tucumán a decenas de fieles para interceder ante los santos por su salud.
- La mujer ejerce esta actividad desde su infancia y recibe donaciones voluntarias, anotando nombres y rezando para aliviar enfermedades y alejar malas energías.
- La Iglesia católica local rechazó la práctica por considerarla curanderismo y superstición, mientras la mujer afirma que continuará atendiendo de por vida.
De lunes a viernes, una fila de personas se forma entre las 10.30 y las 14.30 sobre Santiago del Estero al 800, en San Miguel de Tucumán, a metros de la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Quienes esperan no están ahí para entrar al templo ni para participar de una celebración religiosa: buscan conversar con Luisa Victoria López (84). “Yo hago ayuda espiritual a la gente que está enferma, para la salud. Lo hago con los santos, el nombre y el domicilio de la persona”, asegura ante LA GACETA y detalla que lo que busca es brindar consuelo. Algunos llegan desde distintos puntos de la provincia. Otros, incluso, desde más lejos.
Sentada en un banquito, con una mantita y papeles en sus manos, Luisa escucha las preocupaciones de quienes se acercan, anota sus nombres y, según cuenta, pide por ellos a distintos santos.
Desde chica
Luisa asegura que empezó a hacer esto cuando tenía 11 años. Desde chica sentía que podía reconocer a personas que llevaban malas energías y que podían perjudicar a quienes las rodeaban. A partir de aquellas experiencias, dice haber descubierto una misión que nunca abandonó.
"Yo tengo una misión. Veía a las personas que eran de mala fe. Entonces yo les decía que se alejaran", recordó al hablar de sus primeros acercamientos a esta actividad.
Con el paso de los años, comenzó a recibir a personas que buscaban orientación por diferentes motivos. Cuenta que muchos llegan con problemas de salud, dolores, dificultades familiares o laborales y situaciones que atribuyen a las malas energías.
"Hay mucha gente que está en la cama, no se puede levantar, no está bien, se siente muy mal. Entonces hay que liberarla", explicó.
Según su relato, no trabaja para conocer el futuro ni acepta pedidos destinados a perjudicar a otras personas. Incluso asegura que algunas veces rechaza ciertas solicitudes. "Piden que les vaya mal. Yo no lo voy a hacer", explica.
Intermediación
Luisa dice recurrir a San Miguel Arcángel y a San Benito para pedir protección y bienestar para quienes la consultan. Cuando le piden que rece por animales enfermos, recurre a San Roque, detalla.
Pide el nombre y el domicilio de la persona; escribe esos datos en pequeños papeles que conserva durante un mes y, una vez cumplido ese período, los quema.
"Yo los trabajo el mes entero y después les prendo fuego. Para que se queme toda la porquería que hayan hecho", explica.
Luisa también aconseja realizar una limpieza en las viviendas: indica que hay que usar creolina (un desinfectante) y limpiar desde adentro hacia afuera. Después, recomienda colocar un rosario bendito en cada una de las cuatro esquinas de la casa.
"Eso saca toda la porquería", afirma sobre el procedimiento. Para ella, estas prácticas buscan alejar las malas energías y ayudar a que las personas recuperen el bienestar.
Acompañada
Durante las jornadas, Luisa no está sola. A su lado están dos chicas que se presentan como sus nietas postizas. Aunque reconocen que preferirían que dejara de atender por su edad, aseguran que respetan su decisión.
"No queremos que ella siga haciendo esto porque ya es una señora grande, pero viene por voluntad. Siempre nos dice que quiere ayudar a la gente", cuenta a este diario Belén Villafañe.
La joven explica que Luisa lleva más de 45 años frecuentando ese sector de la ciudad y que, con el tiempo, su actividad se convirtió en parte de su rutina. Antes podía permanecer desde temprano hasta la noche, pero ahora su familia procura que las jornadas sean más cortas.
Sus nietas insistieron en que Luisa no le pone un precio a su intermediación: los aportes son a voluntad y dependen de cada persona. "Si le dan, le dan a ella. A veces le llevan plata, otras veces ropa o comida, pero ella no cobra", asegura su otra nieta, María Lucía Juárez Juliolo, quien rechaza los comentarios en redes sociales sobre un supuesto aprovechamiento económico de la familia. Allí se las acusa de usar los supuestos dones de su abuela para ganar plata. "Ella viene por voluntad propia. Nosotros la traemos para acompañarla", subraya.
Qué dice la Iglesia
Al lado del lugar donde atiende Luisa está uno de los templos tradicionales de la Capital. Sin embargo, su presencia no implica que tenga un vínculo con la institución.
"Nosotros no fomentamos ni el curanderismo ni la superstición. Esa señora no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni con la parroquia", afirma a LA GACETA el párroco del Inmaculado Corazón de María, el padre Amadeo Tonello.
El sacerdote advierte sobre las promesas de curación que se realizan por fuera de los tratamientos médicos. "Es una pena que se aproveche de la credulidad de la gente para prometer cosas que no puede cumplir. Nosotros pensamos que una curación se da a través de los canales normales de la medicina, no del curanderismo", dice.
Tonello explica que el Catecismo de la Iglesia Católica advierte sobre la superstición y la atribución de un carácter mágico a determinadas prácticas religiosas. Diferencia la oración de la búsqueda de una curación mágica: "Nosotros pedimos con humildad a Dios nuestra curación, pero no buscamos la realización mágica de una curación".
Mientras, cada mañana la fila vuelve a formarse sobre la calle Santiago. Algunos llegan por primera vez y otros regresan después de haberla consultado. Luisa escucha, escribe nombres y reza. A sus 84 años, asegura que seguirá haciéndolo mientras pueda. "Hasta que muera quiero ayudar a la gente", es la voluntad que, según sus nietas, repite cada vez que le proponen dejar de atender.