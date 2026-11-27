Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hablaron de su boda: qué dijo la cantante sobre el vestido de novia
Después de darse una nueva oportunidad, la pareja se prepara para uno de los momentos más importantes de su historia. En una entrevista, compartieron detalles de su intimidad, una revelación sobre la boda y un mensaje que la cantante volvió a poner en el centro de la conversación.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron que se casarán el 19 de diciembre en Buenos Aires para consolidar su relación, tras brindar una entrevista exclusiva a Vogue.
- La pareja retomó su vínculo tras separarse luego de Qatar 2022. En el reportaje detallaron su vida diaria, el significado del vestido y la cantante reflexionó sobre abusos.
- El casamiento promete ser uno de los eventos mediáticos del año, mientras el mensaje de Stoessel busca abrir debates sobre la violencia de género en el ámbito público.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una nueva etapa de su relación y se preparan para casarse el próximo 19 de diciembre en Buenos Aires. Después de la separación que vivieron tras el Mundial de Qatar 2022, la pareja decidió apostar nuevamente al amor y ahora comparte algunos detalles de su intimidad y de los preparativos para la boda.
En una entrevista con Vogue Latinoamérica, acompañados por una producción fotográfica de Sebastián Faena, ambos hablaron sobre su vínculo, las pequeñas situaciones cotidianas que disfrutan juntos y el significado que tendrá la celebración. Además, la cantante volvió a reflexionar sobre la violencia y los abusos que atraviesan muchas mujeres.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hablaron sobre su relación y cómo disfrutan juntos
Durante la entrevista, Rodrigo De Paul contó algunas de las situaciones cotidianas que comparte con Tini Stoessel y que forman parte de la dinámica de la pareja. El futbolista destacó que disfrutan de momentos sencillos, en los que el humor y la complicidad ocupan un lugar central.
“Hay almuerzos o cenas, que son dos o tres horas en la mesa. O nos vamos a acostar y, de repente, vamos a lavarnos los dientes y estamos media hora en el baño, nos ponemos a cantar”, relató.
La pareja volvió a mostrarse cercana después de haber atravesado una separación tras el Mundial de Qatar 2022. Ahora, mientras se preparan para dar un nuevo paso en su relación, comparten parte de su intimidad y de los planes que tienen para el futuro.
Qué dijo Tini Stoessel sobre su vestido de novia y el casamiento con Rodrigo De Paul
La boda, prevista para el 19 de diciembre en Buenos Aires, también fue uno de los temas de la charla con Vogue. Tini dejó en claro que busca que la celebración tenga un significado personal y que la elección de la vestimenta no sea solamente una cuestión estética.
“No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia, y su traje también”, expresó la artista.
Con esa frase, la cantante reveló que tanto su vestido como el traje de De Paul estarán vinculados con una historia o un sentido especial, mientras avanzan con los preparativos para la ceremonia.
Tini Stoessel volvió a hablar sobre los abusos y la violencia contra las mujeres
Durante la entrevista, la cantante también abordó una temática que ya había tratado públicamente en otras oportunidades: las situaciones de abuso y violencia que enfrentan muchas mujeres y la importancia de poder hablar sobre esas experiencias.
Tini recordó que, en las conversaciones que mantuvo con otras mujeres, encontró relatos que reflejaban experiencias de abuso. “No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo una”, sostuvo.
La artista explicó que, a partir de sus propios procesos personales, comprendió la importancia de poner en palabras estas situaciones, aunque reconoció que no siempre resulta sencillo hacerlo.
“El animarse, si no es denunciar, es hablar, es contar, es decir. No lo digo como ‘háganlo’, porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es. Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, reflexionó.
Sus declaraciones se vinculan con un mensaje que ya había compartido en mayo, durante una presentación de Futttura, cuando se emocionó al hablar sobre el acoso y alentó a quienes atraviesan situaciones de violencia a buscar acompañamiento y contar lo que les sucede.
En la entrevista también cuestionó la falta de espacios de diálogo sobre estas problemáticas entre los hombres. “Es como que parecemos que estamos hablando solas muchas veces”, lamentó.