En los boxes de Alpine el foco estuvo en la recopilación de datos para la puesta a punto. Pierre Gasly terminó décimo (+1s821), justo por delante de Colapinto, aunque protagonizó un susto sobre el cierre al pasarse en la curva 15 y golpear el piso del auto contra los pianos, levantando chispas ante la mirada de Flavio Briatore. Además, Lance Stroll rompió un cartel tras pasarse de largo en una curva con su Aston Martin, equipo que contó con el estadounidense Jak Crawford en lugar de Fernando Alonso durante esta primera tanda.