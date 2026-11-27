Colapinto fue 12° en la primera práctica libre en Qatar y Antonelli lideró con Mercedes
El piloto argentino abrió el fin de semana en Lusail a dos segundos de la punta, mientras que Pierre Gasly finalizó décimo. El italiano marcó el mejor tiempo de la FP1, escoltado por George Russell e Isack Hadjar. A las 14 arranca la segunda sesión.
Resumen para apurados
- Kimi Antonelli lideró y Franco Colapinto finalizó 12° este viernes en la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en Lusail.
- Con Alpine, el argentino ensayó ritmo de carrera con tanque lleno y gomas blandas, ubicándose a dos segundos de la punta y a espaldas de su compañero Pierre Gasly.
- El ensayo aportó datos clave para la puesta a punto de cara a la segunda práctica libre, definitoria para optimizar el monoplaza en la penúltima fecha del torneo.
Kimi Antonelli (Mercedes) dominó la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar, en la penúltima fecha del campeonato de Fórmula 1. El piloto italiano marcó un tiempo de 1'23''217 y le sacó medio segundo de ventaja a su compañero George Russell (0''507) y 0''661 a Isack Hadjar (Red Bull), que terminó en el tercer puesto. Más atrás, Max Verstappen cerró en la sexta posición.
Con el Alpine, Franco Colapinto completó la tanda en el 12° lugar, a 2''192 del registro de punta. El argentino arrancó la sesión con neumáticos medios y llegó a colocarse transitoriamente octavo antes de volver a boxes. En la segunda parte de la práctica, el equipo lo mandó a pista con gomas blandas y tanque lleno para ensayar ritmo de carrera, manteniéndose por delante de Nico Hülkenberg.
En los boxes de Alpine el foco estuvo en la recopilación de datos para la puesta a punto. Pierre Gasly terminó décimo (+1s821), justo por delante de Colapinto, aunque protagonizó un susto sobre el cierre al pasarse en la curva 15 y golpear el piso del auto contra los pianos, levantando chispas ante la mirada de Flavio Briatore. Además, Lance Stroll rompió un cartel tras pasarse de largo en una curva con su Aston Martin, equipo que contó con el estadounidense Jak Crawford en lugar de Fernando Alonso durante esta primera tanda.
La actividad en Lusail continuará este viernes con la segunda práctica libre (FP2), programada para las 14:00 (hora de Argentina).