El contexto económico también golpea a los emprendimientos con una finalidad social. En Yerba Buena, el bar inclusivo Juntarnos atraviesa un momento complicado y lucha por sostener sus puertas abiertas. La posibilidad de cerrar estuvo sobre la mesa, pero hubo una pregunta que cambió el rumbo de la decisión: ¿qué pasaría con las personas que encontraron allí una oportunidad de trabajo, integración y crecimiento?