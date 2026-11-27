El bar inclusivo "Juntarnos" lucha por seguir abierto: “Se nos pasó por la cabeza cerrar, pero ¿y las personas?”
Resumen para apurados
- El bar inclusivo Juntarnos busca evitar su cierre en Yerba Buena, Tucumán, frente a la crisis económica, para proteger el empleo y la integración de personas con discapacidad.
- Creado hace más de dos años por un grupo solidario sin subsidios estatales directos, el bar subsiste mediante eventos y venta de productos ante la falta de rentabilidad económica.
- Sus impulsores buscan alcanzar la sustentabilidad para replicar el modelo en el país e instan a la comunidad a consumir allí para garantizar la inserción laboral del personal.
El contexto económico también golpea a los emprendimientos con una finalidad social. En Yerba Buena, el bar inclusivo Juntarnos atraviesa un momento complicado y lucha por sostener sus puertas abiertas. La posibilidad de cerrar estuvo sobre la mesa, pero hubo una pregunta que cambió el rumbo de la decisión: ¿qué pasaría con las personas que encontraron allí una oportunidad de trabajo, integración y crecimiento?
“Se nos había pasado por la cabeza cerrarlo, pero decimos: ‘No, no, porque si lo cerramos, a ver, nosotros nos vamos a quedar con el enorme dolor del fracaso. ¿Y las personas?’”, contó José “Pepe” Ramón, empresario e impulsor de la iniciativa, durante una entrevista con LA GACETA.
El proyecto lleva dos años y medio de funcionamiento y nació con el objetivo de generar oportunidades para personas con discapacidad. Ramón integra un grupo de amigos que desde hace años desarrolla acciones solidarias y que decidió dar un paso más con la creación de un espacio gastronómico en el que el trabajo y la socialización ocupan un lugar central.
“Es maravilloso ver la evolución que han tenido. Al principio teníamos el récord mundial de rotura de vajilla. Nadie ha roto tanta vajilla como nosotros”, recordó entre risas. Hoy, aseguró, los avances de quienes trabajan en el establecimiento son notorios.
La experiencia también dejó en evidencia que las posibilidades de cada persona son diferentes. “No todos pueden hacer todo, pero todos pueden hacer algo”, resumió Ramón, al explicar que cada integrante encuentra una función de acuerdo con sus capacidades.
En ese proceso, Juntarnos se convirtió en mucho más que un bar. Según relató, algunas personas llegaron al lugar atravesando situaciones personales difíciles y encontraron allí un espacio de pertenencia, vínculos y nuevas oportunidades. “Hay una enorme solidaridad, un compañerismo y unas ganas de hacer cosas”, destacó.
Las alternativas para evitar el cierre
Frente a las dificultades económicas, el grupo que sostiene el emprendimiento comenzó a buscar distintas alternativas para mantenerlo en funcionamiento. Entre ellas, lanzaron una venta de cajas navideñas, con tres opciones de precios, a través de un convenio con el Banco de Alimentos.
También organizan eventos, reciben a empresas que realizan jornadas de trabajo en el establecimiento y generan acuerdos con instituciones educativas. La reciente apertura de la Fundación FEDE, en un espacio lindero, también contribuyó a incrementar la circulación de personas por la zona.
Sin embargo, Ramón reconoció que el esfuerzo no alcanza para despejar las preocupaciones. “Estamos haciendo todo lo que se nos ocurre para potenciar el lugar. Cuesta mucho, muchísimo, pero no vamos a claudicar”, afirmó.
En ese sentido, planteó que uno de los principales desafíos es conseguir que Juntarnos sea económicamente sustentable. Su intención es que el proyecto no dependa exclusivamente del esfuerzo de un grupo de amigos y que pueda convertirse en un modelo replicable en otros puntos del país.
“Mi sueño es que esto sea sustentable para que haya muchos espacios Juntarnos a lo largo y a lo ancho del país”, explicó. También señaló que, a diferencia de experiencias que conoció en otros lugares del mundo, el emprendimiento tucumano prácticamente no recibe asistencia estatal.
“En todos los lugares del mundo los bares inclusivos tienen alguna ayuda. Nosotros no tenemos ayuda de nada, solamente nos dieron la exención de Ingresos Brutos”, cuestionó.
De Juntarnos a otras empresas: el valor de una oportunidad
Uno de los aspectos que más destaca Ramón es que el bar también funciona como un espacio de formación. Algunos de los trabajadores que comenzaron allí lograron incorporarse posteriormente a otras empresas.
Contó, por ejemplo, el caso de un joven con discapacidad física que se desempeñaba como cajero y que actualmente trabaja en su propia empresa. También mencionó a Valentina, una colaboradora que utiliza una silla de ruedas eléctrica y que, aunque tiene movilidad limitada, recorre las mesas para contarles a los clientes la historia del emprendimiento.
“Ella va con unas ganas de trabajar. Se siente feliz de la vida”, relató.
Para Ramón, estas experiencias muestran la importancia de derribar prejuicios y comprender que la discapacidad no es una realidad uniforme. Por eso, también llamó a otros empresarios a abrir oportunidades laborales.
“Hay que entender la discapacidad. Es muy amplia. Hay personas que sí van a poder hacer cosas y otras que no. Lo importante es encontrar qué puede hacer cada una”, sostuvo.
En ese sentido, también planteó la necesidad de revisar las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad cuando acceden a un empleo formal, especialmente por las consecuencias que puede tener sobre determinados beneficios.
El pedido a los tucumanos: que vayan a tomar un café
Más allá de las campañas y las actividades especiales, Ramón considera que la manera más concreta de colaborar con Juntarnos es acercarse y consumir en el establecimiento.
“Me gustaría que este sea el bar de todos los tucumanos. Que todos se sientan parte”, expresó. Y propuso un gesto sencillo: que quienes habitualmente salen a desayunar o merendar incorporen al espacio entre sus lugares habituales.
“¿Cuántos cafés me tomo yo en el mes? Me tomo 10. Bueno, por lo menos uno me voy a tomar a este espacio”, ejemplificó.
El bar funciona habitualmente de 8 a 14.30 y de 16 a 20.30. Allí ofrecen desayunos, meriendas y distintos productos gastronómicos. También cuentan con un código QR para quienes quieran colaborar con la compra de cafés.
Pero Ramón insistió en que la convocatoria no apunta a generar una visita motivada por la lástima. “No queremos que la gente vaya por pena. Queremos que vaya a disfrutar de un buen producto. Tenemos muy buenos productos y muy buenos precios”, remarcó.
Y dejó una reflexión que resume el espíritu de la iniciativa: “Un café con leche rico, una merienda rica o un desayuno rico lo podés tomar en muchos lados. El agregado del amor que tiene el espacio Juntarnos no lo vas a encontrar en ningún lugar”.