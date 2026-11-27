Resumen para apurados
- En el evento T-Connect en Tucumán, el programador Santiago Siri diseñó en vivo un proyecto cinematográfico sobre la Casa Histórica usando inteligencia artificial agéntica.
- En solo 25 minutos y sin guion previo, coordinó agentes autónomos de IA que crearon personajes, escenas, un video de prueba y una propuesta formal para inversores.
- La demostración evidencia el salto hacia la IA agéntica, capaz de automatizar flujos de trabajo complejos y transformar la producción de contenidos en la industria audiovisual.
Santiago Siri no llegó a T-Connect con un PowerPoint para explicar qué puede hacer la inteligencia artificial. Prefirió mostrarlo. Con su computadora, el programador propuso crear una película sobre la Casa Histórica desde cero, con ayuda de distintos modelos de IA y sin llevar un guión preparado.
En unos 25 minutos, el proyecto tuvo título, personajes, escenas, imágenes, una propuesta de tráiler y hasta una presentación para buscar inversores. No era una película terminada, pero la demostración permitió ver cómo una idea puede transformarse en un proyecto audiovisual con asistencia tecnológica.
Siri le dio una consigna a ChatGPT: imaginar una superproducción sobre la Independencia argentina, con potencial internacional y aspiraciones de Oscar. La herramienta eligió un nombre: “La casa que parió un país”, también presentada en inglés como The House That Gave Birth to a Nation.
Del título al guión
A partir de esa primera respuesta, Siri comenzó a construir el equipo de trabajo. Le pidió a ChatGPT un prompt para crear un agente guionista y luego abrió Grok Bot para configurar agentes especializados.
Uno de ellos, llamado Tucumanazo, recibió la tarea de investigar el contexto histórico y colaborar con el desarrollo de la película. La herramienta propuso una sinopsis, personajes, una escaleta y minutos del guión.
Después llegaron las imágenes. La IA generó una escena ambientada en la noche del 8 de julio de 1816, con la fachada de la Casa Histórica como protagonista, y una discusión entre personajes pensada para el tráiler.
El guión generado también puso en boca de uno de ellos una frase cargada de tensión: “No tenemos un país. Tenemos provincias enfrentadas, soldados sin cobrar y madres enterrando a sus hijos”.
Con esas referencias, Siri mostró cómo llevar la escena a una plataforma de generación de video para obtener una primera pieza audiovisual de 15 segundos. Mientras tanto, otro modelo preparaba una presentación para inversores. El documento llegó a 27 páginas e incluyó una sinopsis cinematográfica, personajes, arcos dramáticos, una escaleta de 43 escenas y un plan de desarrollo y financiación.
Una película creada por agentes de IA
Más allá del resultado, el experimento buscaba mostrar una diferencia: la inteligencia artificial conversacional puede responder preguntas, pero la IA agéntica puede utilizar herramientas, ejecutar tareas y trabajar con autonomía.
“Estos agentes tienen su propia computadora en la nube y en esa computadora en la nube la van usando como yo uso mi computadora”, explicó Siri.
La clave, según mostró, es que los agentes pueden trabajar en un entorno digital, utilizar programas, ejecutar procesos y comunicarse entre sí. El usuario también supervisa, corrige y define el rumbo
Para demostrarlo, hizo que Tucumanazo intercambiara información con el agente guionista. Uno aportaba contexto local y revisaba el trabajo del otro, mientras el segundo desarrollaba una escena humorística dentro del drama histórico.
La experiencia recordó otro proyecto de Siri: El Primer Feca, el noticiero que lanzó en septiembre y que utiliza inteligencia artificial para seleccionar noticias, escribir guiones y producir videos.
En T-Connect, sin embargo, el experimento tuvo otro escenario: la Casa Histórica y la posibilidad de convertir uno de los momentos centrales de la historia argentina en una película.