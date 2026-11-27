Las víctimas fueron Antonio Saccoccio, de 65 años, y Emanuele Lo Russo, de 36, según informaron medios italianos. Trabajaban en el mantenimiento de las antenas del sistema antiaéreo Skyguard. El Ministerio de Defensa kuwaití atribuyó el ataque a Irán, pero Teherán lo negó. El canciller italiano, Antonio Tajani, contó que su par iraní, Abbas Araghchi, le aseguró que el dron “no fue lanzado de ningún modo por las fuerzas armadas iraníes” y le ofreció una comisión investigadora conjunta. Tajani sostuvo que el aparato era de fabricación iraní y no descartó que lo hubiera usado una milicia aliada de Teherán.