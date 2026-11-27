Resumen para apurados
- Dos técnicos italianos murieron ayer en Kuwait y un trabajador en Arabia Saudita tras ataques con drones atribuidos a Irán y sus aliados por tensiones bélicas regionales.
- Los ataques golpearon una base militar y refinerías saudíes con tecnología iraní, en el marco de la guerra regional desatada tras bombardeos de EE.UU. e Israel contra Teherán.
- La escalada militar amenaza el flujo en el estrecho de Ormuz, clave para el petróleo global, y presiona a países europeos a retirar a su personal de zonas de conflicto activo.
Dos técnicos italianos de la empresa de defensa Rheinmetall Italia murieron ayer en Kuwait tras un ataque con drones contra una instalación militar, en una jornada en la que un proyectil también alcanzó la refinería de Jazán, en Arabia Saudita, y mató a un trabajador nepalí.
Las víctimas fueron Antonio Saccoccio, de 65 años, y Emanuele Lo Russo, de 36, según informaron medios italianos. Trabajaban en el mantenimiento de las antenas del sistema antiaéreo Skyguard. El Ministerio de Defensa kuwaití atribuyó el ataque a Irán, pero Teherán lo negó. El canciller italiano, Antonio Tajani, contó que su par iraní, Abbas Araghchi, le aseguró que el dron “no fue lanzado de ningún modo por las fuerzas armadas iraníes” y le ofreció una comisión investigadora conjunta. Tajani sostuvo que el aparato era de fabricación iraní y no descartó que lo hubiera usado una milicia aliada de Teherán.
La primera ministra Giorgia Meloni y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresaron sus condolencias, y el sindicato metalúrgico Fiom-Cgil reclamó al Gobierno y a las empresas que repatríen a quienes trabajan en zonas de guerra.
Incendio
En Jazán, sobre el mar Rojo, el Ministerio de Energía saudí informó que el impacto provocó un incendio, luego controlado, y obligó a frenar parte de las operaciones. La coalición que lidera Riad contra los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, los responsabilizó y prometió una “respuesta militar contundente”. El ataque llegó un día después de que los hutíes golpearan Ras Tanura, la mayor refinería del reino. La coalición informó después que destruyó una plataforma de lanzamiento de misiles en la ciudad portuaria yemení de Hodeida.
Los ataques reavivan la tensión en una región en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, y en la que el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial, sigue en disputa.