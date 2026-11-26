El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, no dará por terminada la disputa judicial por la incorporación de 33 trabajadores a la planta permanente del Concejo Deliberante. Luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, rechazara el pedido de una medida cautelar para suspender las designaciones, el jefe municipal anunció que presentará un recurso de revocatoria ante el mismo tribunal para intentar revertir la decisión. Además, no descartó acudir a la Corte en caso de que la sentencia definitiva resulte desfavorable para el Ejecutivo.