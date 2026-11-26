Resumen para apurados
- El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, apelará el fallo judicial que rechazó frenar el pase a planta de 33 empleados del Concejo por considerarlo nulo e irregular.
- La Cámara desestimó la cautelar tras la insistencia del Concejo frente al veto municipal, en un conflicto por designaciones que implicarían un costo de $570 millones anuales.
- De ser adverso el recurso, la intendencia deberá dar de alta a los agentes de forma provisoria, aunque Molinuevo anticipó que llevará el reclamo hasta la Corte Suprema.
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, no dará por terminada la disputa judicial por la incorporación de 33 trabajadores a la planta permanente del Concejo Deliberante. Luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, rechazara el pedido de una medida cautelar para suspender las designaciones, el jefe municipal anunció que presentará un recurso de revocatoria ante el mismo tribunal para intentar revertir la decisión. Además, no descartó acudir a la Corte en caso de que la sentencia definitiva resulte desfavorable para el Ejecutivo.
El planteo será realizado dentro del plazo de tres días hábiles. Según precisó Molinuevo, el municipio tiene tiempo hasta el martes a las 10 para formalizar la presentación. El objetivo será que la Cámara vuelva a analizar el caso y ordene frenar cualquier avance en la instrumentación de los nombramientos mientras se resuelve la demanda principal.
“Consideramos que la nulidad está clara y que debería prosperar la medida cautelar para suspender los nombramientos, porque fueron realizados por una vía totalmente nula: no se siguieron los pasos correspondientes y fueron aprobados a libro cerrado”, sostuvo el intendente en diálogo con LA GACETA.
El fundamento judicial
La resolución no declaró la legalidad de las incorporaciones ni resolvió la demanda de nulidad presentada por el Departamento Ejecutivo. La Cámara se limitó a analizar si estaban dadas las condiciones para suspender provisoriamente los efectos de los decretos 1582/26, 1583/26 y 1584/26, firmados el 9 de septiembre por la Presidencia del Concejo.
El argumento central de la Municipalidad apuntaba al artículo 25 del Reglamento Interno del cuerpo legislativo, que establece un procedimiento para determinar la cantidad de empleados. Según la interpretación del Ejecutivo, la Presidencia debía proponer el número de agentes necesarios y el Concejo Deliberante tenía que aprobar esa propuesta mediante la mayoría correspondiente. Molinuevo sostenía que ese paso previo no se había cumplido.
Sin embargo, los magistrados advirtieron que las designaciones habrían sido posteriormente validadas por el pleno del Concejo mediante el artículo 3 de la Ordenanza Presupuestaria 63/26. La Cámara también tuvo en cuenta que el intendente había vetado parcialmente ese artículo, el 5 de octubre, mediante el Decreto 354/2026, pero que los ediles rechazaron el veto el 8 de octubre e insistieron con la norma.
Para el tribunal, esa intervención posterior del cuerpo legislativo podría haber subsanado la deficiencia formal denunciada por el municipio. Por ese motivo, consideró que no estaba acreditada la verosimilitud del derecho necesaria para conceder la cautelar y resolvió rechazarla. El análisis, aclararon los jueces, corresponde al limitado margen de apreciación de esta instancia procesal.
La postura oficial
Cuando anunció la judicialización del conflicto, a comienzos de noviembre, el intendente Molinuevo había cuestionado tanto el procedimiento utilizado por el Concejo como el impacto económico de las incorporaciones. Según las estimaciones del Ejecutivo, los 33 pases a planta representarían una erogación cercana a los $570 millones anuales.
Molinuevo había señalado que las designaciones se aprobaron sin exigir antigüedad y sin un análisis previo de las necesidades del cuerpo legislativo. También objetó que se justificaran en la creación de áreas vinculadas con políticas sociales y de juventud, funciones que, según su postura, corresponden al Departamento Ejecutivo. A eso sumó la falta de espacio físico para albergar a más empleados y la posibilidad de destinar esos recursos a servicios y obras municipales.
“Se trata del pase a planta permanente de trabajadores que ni siquiera tienen antigüedad en la Municipalidad. No se puede inflar el Estado con personas designadas a dedo”, afirmó a LA GACETA. Además, atribuyó a la decisión una finalidad político-partidaria, en un escenario atravesado por la disputa electoral de 2027.
Los pasos que siguen
Molinuevo explicó que, si la Cámara tampoco hace lugar al recurso de revocatoria, el municipio deberá acatar la ordenanza y dar de alta a los trabajadores mientras continúa el juicio por la nulidad de las designaciones. “En ese caso habrá que esperar la decisión de fondo, donde las partes aportarán las pruebas”, explicó.
El intendente agregó que, si la sentencia definitiva resulta favorable al municipio, se procederá a dar de baja las incorporaciones. En cambio, si el fallo respalda la posición del Concejo, los trabajadores continuarán en la planta permanente y el Ejecutivo podrá recurrir ante instancias superiores. “Si la sentencia es favorable a ellos, sigue el alta de los trabajadores, pero nosotros acudiremos a la Corte de la Provincia y de la Nación también”, anticipó.
Mientras tanto, la controversia continuará abierta y la situación de los 33 empleados dependerá de las próximas decisiones judiciales.