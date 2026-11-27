Hace apenas un año, Federico Serpa celebraba en Marcos Paz uno de los mayores logros de su etapa formativa. Con sus 12 puntos en la final frente a Huirapuca, el apertura había conducido a Los Tordos hacia la conquista del “Veco” Villegas. Por entonces, difícilmente podía imaginar todo lo que le depararía el rugby en los siguientes 12 meses. Una pretemporada con Pampas, un Mundial con Los Pumitas, el desembarco en Argentina XV y la consagración en el Top 8 Cuyano con su club fueron los capítulos de un 2026 que transformó su carrera.