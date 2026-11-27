Resumen para apurados
- El apertura Federico Serpa repasó en Tucumán su ascenso deportivo en 2026, tras ser goleador del Mundial M-20 y llegar a Argentina XV por su alto rendimiento.
- El mendocino pasó de ganar el Veco Villegas con Los Tordos a completar una dura pretemporada con Pampas y coronarse en el Top 8 Cuyano tras adaptarse al ritmo profesional.
- Tras consolidarse en la estructura de la UAR, Serpa proyecta su incorporación a franquicias como Dogos XV o Tarucas para disputar el Súper Rugby Américas en la temporada 2027.
Hace apenas un año, Federico Serpa celebraba en Marcos Paz uno de los mayores logros de su etapa formativa. Con sus 12 puntos en la final frente a Huirapuca, el apertura había conducido a Los Tordos hacia la conquista del “Veco” Villegas. Por entonces, difícilmente podía imaginar todo lo que le depararía el rugby en los siguientes 12 meses. Una pretemporada con Pampas, un Mundial con Los Pumitas, el desembarco en Argentina XV y la consagración en el Top 8 Cuyano con su club fueron los capítulos de un 2026 que transformó su carrera.
“Hace un año no pensaba en todo lo que iba a pasar. Por eso se disfruta todavía más. Esos llamados me los tomé muy en serio y siempre traté de dar el máximo, pero disfrutándolos a full”, expresó Serpa en diálogo con LA GACETA.
Aunque terminó como máximo anotador del Mundial M20, con 63 puntos, el mendocino reconoció que su mayor desafío llegó sobre el cierre de la temporada, cuando enfrentó a Inglaterra A con Argentina XV, bajo la conducción del tucumano Álvaro Galindo.
“Tal vez iba esperando algo parecido al Mundial M20, pero es otro ritmo, otro contacto, otra velocidad. Hay mucho menos tiempo para decidir. En medio segundo ya tenés que actuar y no te podés relajar ni un segundo”, explicó.
Para Serpa, buena parte de su adaptación a esas exigencias comenzó durante la pretemporada con Pampas. Si bien no llegó a disputar partidos oficiales con la franquicia, aquella primera experiencia en una estructura profesional modificó sus hábitos.
“Fue la pretemporada más dura que hice hasta el momento. Aprendí muchísimo, especialmente en lo mental, en cómo prepararme para cada entrenamiento, descansar y alimentarme. Si no, después el cuerpo no te responde”, señaló.
Dos horas y media de incertidumbre
El crecimiento dentro del sistema de la UAR también tuvo su contrapartida. Las convocatorias lo obligaron a perderse buena parte de la temporada con Los Tordos, una situación difícil de asimilar para alguien que se reconoce como un fanático del club.
Una de las mayores particularidades del año ocurrió durante el regreso de la gira por Inglaterra. Mientras Serpa viajaba desde Londres hacia Madrid, sus compañeros disputaban la semifinal del campeonato cuyano. Sin conexión a internet, el apertura debió esperar hasta aterrizar para conocer el resultado.
“Estuve dos horas y media mirando el techo, pensando cómo irían los chicos. Cuando bajamos, empezamos a buscar señal. Nos enteramos de que habíamos ganado y estábamos como locos, saltando y gritando. Fueron dos horas muy duras”, recordó entre risas.
La historia tuvo un desenlace ideal. Serpa pudo reincorporarse al equipo para disputar la final frente a Marista y aportó 23 puntos en la victoria por 55-35, que le permitió a Los Tordos terminar con ocho años de sequía.
Los vínculos con Tucumán y el próximo desafío
Más allá del recuerdo del “Veco”, durante 2026 Serpa fortaleció sus vínculos con el rugby tucumano. Entre las amistades que construyó en Los Pumitas destacó la de Simón Pfister, con quien incluso protagonizaba competencias de patadas a los palos, y con Tomás Dande.
“Me encantaría que le preguntes cómo le iba, pobre”, bromeó el mendocino, que también elogió el trabajo de Galindo. “Es un gran entrenador. Me encantó cómo trabaja y fue un placer haber sido dirigido por él”, sostuvo.
Entre sus referencias en el puesto de apertura, Serpa mencionó al tucumano Nicolás Sánchez y a Santiago Carreras, a quien actualmente sigue con especial atención.
De cara a 2027, su gran aspiración es desembarcar en el Súper Rugby Américas. Consultado sobre la posibilidad de incorporarse a alguna franquicia, como Tarucas o Dogos XV, el mendocino manifestó su entusiasmo, aunque prefirió mantener en reserva cualquier información sobre eventuales contactos.
“Siento que jugar el Súper Rugby Américas sería una experiencia muy linda y que me puede dar mucho. Me encantaría”, aseguró.
Después de un año en el que superó sus propias expectativas, Serpa pretende continuar su crecimiento sin renunciar a las características que lo llevaron hasta Argentina XV.
“Quiero seguir subiendo escalones, seguir jugando como juego e intentar plasmar mi identidad en un equipo. Soy muy competitivo y mi prioridad número uno siempre es ganar”, concluyó.