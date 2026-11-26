Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este viernes 27 de noviembre en Tucumán una jornada calurosa con máxima de 31° e inestabilidad por tormentas aisladas y chaparrones.
- Las condiciones meteorológicas comenzarán con tormentas de madrugada, mejorías temporarias por la mañana y nuevas precipitaciones hacia la tarde y la noche.
- El clima inestable y las marcas térmicas de hasta 30° se mantendrán durante todo el fin de semana en la provincia, extendiendo las jornadas sofocantes.
El tiempo en Tucumán tendrá un viernes 27 de noviembre marcado por la humedad, las temperaturas elevadas y la posibilidad de precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con tormentas aisladas y continuará con cielo mayormente nublado durante la mañana.
Para la tarde se esperan chaparrones, mientras que hacia la noche podrían regresar las lluvias aisladas. La temperatura oscilará entre los 17° de mínima y los 31° de máxima.
Cómo estará el tiempo durante la mañana, la tarde y la noche
El pronóstico para San Miguel de Tucumán anticipa las siguientes condiciones:
Momento del día y Pronóstico
Madrugada:Tormentas aisladas, 17°.
Mañana: Mayormente nublado, 21°.
Tarde: Chaparrones, 31°.
Noche: Lluvias aisladas, 28°.
La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante la madrugada. Por la mañana disminuirá a un rango de entre el 0% y el 10%, pero volverá a aumentar durante la tarde y la noche.
En cuanto al viento, predominarán las direcciones oeste, sudeste, norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.
Qué temperatura se espera para el fin de semana en Tucumán
El viernes tendrá una máxima de 31°, por lo que se espera una tarde calurosa, aunque con posibilidades de chaparrones.
De acuerdo con el pronóstico extendido que muestra el SMN, el sábado tendrá una mínima de 19° y una máxima de 30°. Para el domingo se anticipan condiciones similares, con temperaturas de entre 19° y 30°.
De esta manera, Tucumán tendrá un cierre de semana con temperaturas elevadas, humedad y algunas precipitaciones, en un escenario de inestabilidad que podría extenderse durante el fin de semana.