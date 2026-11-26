Franco Colapinto podría cambiar por un rato el volante de la Fórmula 1 por los botines de fútbol. El piloto argentino, reconocido hincha de Boca, le manifestó a Carlos Tevez su deseo de jugar en el partido despedida que el exdelantero realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. La posibilidad fue revelada por el propio “Apache”, quien reaccionó con humor y hasta imaginó cómo sería la participación del corredor de Alpine.