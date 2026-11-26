Franco Colapinto quiere jugar en la despedida de Tevez: la divertida respuesta del “Apache”
El piloto argentino expresó su deseo de participar del homenaje del 20 de diciembre en La Bombonera. El exdelantero de Boca bromeó sobre la posición en la que lo pondría y los rivales que tendría que enfrentar.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto le pidió a Carlos Tevez jugar en su partido despedida el 20 de diciembre en La Bombonera por su fanatismo por Boca, según reveló el exfutbolista.
- Tevez bromeó sobre poner al piloto de 9 ante rústicos defensores y el riesgo para Alpine. Ambos mantienen una estrecha amistad desde el GP de Las Vegas 2024.
- De confirmarse, el evento sumará un atractivo cruce entre la F1 y el fútbol, en una fiesta que reunirá a figuras de talla mundial como Lionel Messi y Agüero.
Franco Colapinto podría cambiar por un rato el volante de la Fórmula 1 por los botines de fútbol. El piloto argentino, reconocido hincha de Boca, le manifestó a Carlos Tevez su deseo de jugar en el partido despedida que el exdelantero realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. La posibilidad fue revelada por el propio “Apache”, quien reaccionó con humor y hasta imaginó cómo sería la participación del corredor de Alpine.
Durante una entrevista con Estudio Fútbol, de TyC Sports, Tevez fue consultado sobre la presencia de Colapinto en el homenaje. Aunque todavía no confirmó si efectivamente ingresará a la cancha, reveló que el piloto ya le expresó sus ganas de participar.
“Quiere jugar”, aseguró el exdelantero, antes de bromear con la posibilidad de ubicarlo como centrodelantero. “Lo ponemos de 9 para mis amigos”, agregó entre risas, al imaginarlo enfrentando a históricos defensores de Boca como Nicolás Burdisso, Aníbal Matellán y Rolando Schiavi.
La ocurrencia no terminó allí. Tevez también hizo referencia a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, y bromeó con que el italiano podría enojarse si Colapinto termina golpeado durante el partido. “El año que viene no corre”, lanzó entre carcajadas.
La posibilidad no parece complicada desde el calendario deportivo. La temporada 2026 de Fórmula 1 terminará el domingo 6 de diciembre, con el Gran Premio de Abu Dhabi, dos semanas antes de la despedida del exfutbolista. De todos modos, todavía no está confirmado que Colapinto vaya a disputar el encuentro.
La relación entre Franco Colapinto y Carlos Tevez
El vínculo entre ambos deportistas no es nuevo. En noviembre de 2024, cuando Colapinto competía con Williams, Tevez lo visitó en el paddock durante el Gran Premio de Las Vegas y le regaló una camiseta de Boca autografiada.
El piloto nunca ocultó su fanatismo por el “Xeneize” y en varias oportunidades compartió mensajes de apoyo al equipo. Incluso, ambos llegaron a disputar un partido de pádel en Nordelta, una muestra de la buena relación que mantienen fuera de sus respectivas actividades profesionales.
Ahora, Colapinto podría cumplir el sueño de jugar en La Bombonera junto a uno de sus ídolos, aunque su participación dentro del campo de juego dependerá de una confirmación definitiva.
Messi y otras figuras estarán en la despedida de Tevez
El homenaje, denominado Adiós Apache, se realizará el domingo 20 de diciembre y contará con importantes figuras del fútbol argentino e internacional.
Entre los invitados confirmados aparecen Lionel Messi, Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon y Rio Ferdinand. También estarán presentes varios excompañeros de Tevez en Boca, mientras que Carlos Bianchi y Roberto Mancini serán los entrenadores de los equipos.
La organización ya puso en marcha la venta de entradas y la comercialización general comenzará este viernes 27 de noviembre, desde las 12, a través de Fantix Tickets.
De esta manera, La Bombonera se prepara para una jornada especial en la que Tevez se despedirá oficialmente de los hinchas. Y, si finalmente se concreta el deseo de Colapinto, la fiesta podría tener una atracción inesperada: un piloto de Fórmula 1 jugando como delantero en el estadio de Boca.