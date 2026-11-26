Uno de los cambios incorporados durante el tratamiento en el Senado estuvo relacionado con el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del organismo. La iniciativa original establecía que el presidente y los directores del BCRA serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con acuerdo del Senado por mayoría simple, mientras que para removerlos se requerían dos tercios de ambas cámaras del Congreso, consignó el sitio "El Parlamentario".