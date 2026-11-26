Seguí la sesión: Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y avanza el Presupuesto 2027
Resumen para apurados
- Según informó el medio, Diputados aprobó este miércoles la reforma del BCRA impulsada por el Gobierno nacional para fijar como meta central preservar el valor de la moneda.
- La iniciativa obtuvo 141 votos a favor y 99 abstenciones al aceptar cambios del Senado sobre remoción de directores, en un debate con críticas de UP y la izquierda y aval de la UCR.
- La nueva norma prohíbe financiar al Tesoro y elimina metas de empleo; tras su sanción, la Cámara baja continuó con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió este miércoles en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Con 141 votos a favor, ninguno en contra y 99 abstenciones, el oficialismo consiguió aprobar las modificaciones que había incorporado el Senado nacional y dejó sancionada la nueva normativa. Ahora, la atención legislativa se traslada al debate del Presupuesto 2027.
La votación se produjo tres meses después de que la Cámara baja aprobara el proyecto original, el 26 de agosto, con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. Luego de las modificaciones realizadas por el Senado el 24 de septiembre, los diputados debieron definir si aceptaban los cambios introducidos por la Cámara revisora.
El eje central de la reforma es establecer que la misión "primaria y fundamental" del Banco Central será preservar el valor de la moneda. Además, la nueva normativa prohíbe el financiamiento al Tesoro Nacional y elimina distintos mecanismos mediante los cuales la autoridad monetaria podía asistir financieramente al Estado.
Uno de los cambios incorporados durante el tratamiento en el Senado estuvo relacionado con el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del organismo. La iniciativa original establecía que el presidente y los directores del BCRA serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con acuerdo del Senado por mayoría simple, mientras que para removerlos se requerían dos tercios de ambas cámaras del Congreso, consignó el sitio "El Parlamentario".
La Cámara alta modificó ese esquema y dispuso que la destitución de las autoridades requiera el mismo nivel de respaldo político que su designación. De esta manera, buscó corregir la diferencia entre ambos procedimientos.
Durante el debate, la diputada de Unión por la Patria (UP), Julia Strada, cuestionó la propuesta original del Ejecutivo sobre la designación y remoción de los directores, a la que calificó de "bochornosa" e "irracional". También advirtió que la reforma reduce las funciones del Banco Central, desatiende aspectos de la economía real y pone en riesgo las reservas.
En la UCR, Diógenes González respaldó la iniciativa y consideró que contar con un Banco Central independiente es importante para controlar al Gobierno. Aunque reconoció que el texto "no es el mejor", sostuvo que fortalece al organismo.
Por su parte, el diputado de izquierda Nicolás del Caño rechazó tanto el proyecto original como las modificaciones del Senado. Según planteó, la reforma no garantiza la independencia del Banco Central y permite utilizar las reservas para el endeudamiento externo.
Qué cambia en el Banco Central
La nueva Carta Orgánica establece que el objetivo central del BCRA será preservar el valor de la moneda y elimina del esquema de metas los objetivos vinculados al empleo, el crecimiento económico y la equidad social.
Entre los principales cambios, la norma deroga los adelantos transitorios, el mecanismo mediante el cual el Banco Central podía asistir financieramente al Gobierno nacional. También prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
A su vez, impide que el organismo compre deuda pública directamente en el mercado primario, con lo que se busca cerrar otra vía de financiamiento monetario del déficit fiscal.
La reforma también endurece las condiciones para remover al presidente y a los directores del Banco Central, que solo podrán ser desplazados por causales taxativas. Además, elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe en las reuniones del directorio.
Otro de los puntos es la derogación del artículo 6° de la Ley de Convertibilidad, que habilitaba el uso de las denominadas reservas de libre disponibilidad.
En materia contable, la normativa establece que solo podrán transferirse al Tesoro las utilidades efectivamente realizadas. De esta manera, las ganancias derivadas de una devaluación o de la revalorización de activos, como el oro, dejarán de considerarse utilidades distribuibles y pasarán a cuentas de capital o reservas especiales.
También se prevé un mecanismo transitorio para cancelar las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el balance del Banco Central. Mientras esas obligaciones subsistan, determinados resultados contables deberán destinarse exclusivamente a reducir la deuda entre el Tesoro y la autoridad monetaria.
Por último, se amplían las facultades para realizar operaciones financieras, se establece expresamente la inembargabilidad de las reservas internacionales y se actualiza el marco regulatorio del organismo.
Con la reforma del Banco Central convertida en ley, el Congreso continúa ahora con el tratamiento del Presupuesto 2027, otro de los proyectos centrales de la agenda económica del Gobierno.