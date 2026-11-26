En una entrevista con Estudio Fútbol por TyC Sports, Tévez detalló los planes previos a la fiesta. La actividad arrancará el jueves 17 de diciembre por la noche con una cena en la Usina del Arte, en La Boca. Al día siguiente, la intención es cruzar la General Paz y visitar el lugar donde dio sus primeros pasos: "El 18 por ahí los llevo a jugar al barrio, un partidito en Fuerte Apache. Quiero que sepan de dónde salí. A mí, tanto en Inglaterra como en Italia y en todos lados donde fui, muchos me llamaban 'Apache', no me decían ni Carlitos ni Tévez ni nada. Siempre fui el 'Apache'".