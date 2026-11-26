Del lujo al barrio: Tévez planea llevar a las figuras de su despedida a jugar a Fuerte Apache
En la antesala de su partido homenaje del 20 de diciembre en La Bombonera, Carlitos contó el cronograma que armó para las estrellas internacionales: asado, mate y un picado en el lugar donde se crió. La chance de sumar a Cristiano Ronaldo y las visitas de Messi y varios campeones del mundo.
Resumen para apurados
- Carlos Tévez llevará a estrellas internacionales a Fuerte Apache el 18 de diciembre para mostrarles sus orígenes antes de su partido de despedida en La Bombonera el 20.
- El itinerario previo al homenaje incluye una cena en La Boca y un asado campestre. Entre los invitados confirmados destacan Lionel Messi y varios campeones del mundo.
- El evento despedirá a uno de los máximos ídolos de Boca Juniors e impulsará la estadía turística de figuras mundiales en diversos destinos de Argentina para fin de año.
El partido de despedida de Carlos Tévez, previsto para el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, no se limitará a lo que pase dentro de la cancha. Con la llegada de los primeros invitados del exterior programada para el 16 y 17 de diciembre, el exdelantero armó una previa cargada de actividades para mostrarles de primera mano sus orígenes a las figuras internacionales.
En una entrevista con Estudio Fútbol por TyC Sports, Tévez detalló los planes previos a la fiesta. La actividad arrancará el jueves 17 de diciembre por la noche con una cena en la Usina del Arte, en La Boca. Al día siguiente, la intención es cruzar la General Paz y visitar el lugar donde dio sus primeros pasos: "El 18 por ahí los llevo a jugar al barrio, un partidito en Fuerte Apache. Quiero que sepan de dónde salí. A mí, tanto en Inglaterra como en Italia y en todos lados donde fui, muchos me llamaban 'Apache', no me decían ni Carlitos ni Tévez ni nada. Siempre fui el 'Apache'".
Ante la consulta sobre cómo reaccionarían los vecinos si Cristiano Ronaldo —con quien compartió ataque en el Manchester United— pisa la canchita de tierra, Tévez se rio: "Estaría buenísimo. Obvio que estaremos 20 minutos jugando, no podríamos salir después. Llevamos una cámara, jugamos y después salimos".
El sábado 19 el plan se trasladará al campo, con una jornada en Estancia Vigil para compartir costumbres bien argentinas: "Les hacemos cosas nuestras: tomar mate, probar buenos vinos y comer un asado a la estaca. Muchos de los chicos que viajan nunca vinieron al país y la idea es que se lleven una experiencia hermosa, además de lo que vivamos adentro de la cancha".
La expectativa por el homenaje en La Bombonera es grande, con presencias confirmadas como la de Lionel Messi y varios campeones del mundo y de América. Además, muchos de los futbolistas que viajen aprovecharán la estadía para recorrer la Patagonia y Mendoza o pasar las fiestas de fin de año en el país, como cierre de la fiesta de uno de los máximos ídolos de la historia de Boca.