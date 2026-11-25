El Gobierno nacional confirmó un acuerdo para avanzar con las obras de los ramales ferroviarios C-14 y C-15 del Belgrano Cargas, dos conexiones estratégicas para la logística del norte argentino. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció que el próximo lunes se firmará un convenio entre el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y tres empresas mineras que se comprometieron a financiar los trabajos del Ramal C-14.