Belgrano Cargas: Santilli confirmó que tres empresas mineras financiarán las obras en Salta
El jefe de Gabinete anunció en el Senado que el próximo lunes firmará un convenio con el gobernador de Salta y tres compañías. Nación, por su parte, se comprometió a financiar los trabajos del Ramal C-15, que permitirá mejorar la conexión ferroviaria con Bolivia.
Resumen para apurados
- En el Senado, Diego Santilli anunció que tres mineras y la Nación financiarán obras del Belgrano Cargas en Salta este lunes para optimizar la logística regional.
- El plan surgió tras reclamos salteños; Posco, Taca Taca y Río Tinto costearán el ramal C-14 para evitar sobrecostos de concesión, mientras la Nación asumirá el ramal C-15.
- La recuperación de las vías reactivará la conexión ferroviaria con Bolivia, disminuirá costos de transporte y potenciará la competitividad minera del norte argentino.
El Gobierno nacional confirmó un acuerdo para avanzar con las obras de los ramales ferroviarios C-14 y C-15 del Belgrano Cargas, dos conexiones estratégicas para la logística del norte argentino. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció que el próximo lunes se firmará un convenio entre el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y tres empresas mineras que se comprometieron a financiar los trabajos del Ramal C-14.
Durante su exposición ante el Senado de la Nación, el funcionario identificó a las compañías Posco, Taca Taca y Río Tinto como las responsables de aportar los fondos para esa intervención. Además, aseguró que el Estado nacional asumirá la inversión correspondiente al Ramal C-15, aunque previamente deberá realizarse un estudio técnico.
El anuncio surgió a partir de una pregunta de la senadora salteña Flavia Royón, quien reclamó precisiones sobre el futuro de ambos ramales y recordó que se trata de obras pendientes para la provincia y el desarrollo productivo de la región.
Qué anunció Santilli sobre los ramales C-14 y C-15
"El lunes que viene vamos a firmar un convenio junto con las mineras Posco, Taca Taca y Río Tinto, que van a comprometerse a realizar el C-14. Nosotros, como Gobierno nacional, vamos a hacer la inversión del C-15", explicó Santilli ante los legisladores.
El jefe de Gabinete sostuvo que el acuerdo incluirá tanto los compromisos de inversión como los estudios necesarios para avanzar con el segundo ramal.
En ese sentido, destacó que el C-15 permitirá mejorar la salida ferroviaria hacia Bolivia y fortalecer la integración regional.
"Es algo muy importante para la región y ese compromiso lo asumimos", afirmó el funcionario, quien también reconoció las gestiones realizadas por Royón, Sáenz y otros legisladores salteños de distintos espacios políticos.
Por qué las mineras financiarán el Ramal C-14
Santilli explicó que la decisión de avanzar mediante un convenio con las empresas responde a los costos que implicaría incorporar las obras a través de una modificación del esquema de concesión ferroviaria.
Ante el planteo sobre la posibilidad de realizar una adenda que obligara a ejecutar los trabajos, el funcionario señaló que esa alternativa podría resultar más costosa.
"Podríamos hacer una adenda, pero el problema de la obligatoriedad es que, si hasta ahora las obras troncales no se hicieron en el Belgrano Cargas, es porque el costo de la concesión es mucho más caro que el de poder presentarse en una ampliación", argumentó.
De acuerdo con su explicación, el objetivo es resolver primero las obras ferroviarias principales para después avanzar con las conexiones hacia otras provincias y regiones productivas.
El Belgrano Cargas y la conexión logística del norte argentino
Durante su exposición, Santilli planteó que el desarrollo del Belgrano Cargas requiere resolver cuatro obras troncales. Entre ellas mencionó la circunvalación ferroviaria de Santa Fe, que consideró fundamental para mejorar el ingreso de las formaciones a los puertos.
El funcionario explicó que actualmente el tránsito ferroviario en esa zona está condicionado por la circulación urbana y las restricciones horarias, lo que limita la cantidad de trenes que pueden llegar a las terminales portuarias.
También defendió la necesidad de fortalecer el transporte ferroviario y fluvial para reducir los costos logísticos de las economías regionales.
"La logística no es solamente rutas. La logística es hidrovía, la logística es trenes, que es lo que tenemos que fortalecer", sostuvo.
En ese contexto, mencionó la posibilidad de utilizar el transporte por cabotaje para reducir los costos de traslado de insumos y mercaderías, y consideró que el ferrocarril puede cumplir un papel central en la competitividad de las provincias.
Qué importancia tienen los ramales C-14 y C-15 para Salta
Los ramales C-14 y C-15 forman parte de la infraestructura ferroviaria estratégica para el norte argentino. Su recuperación permitiría mejorar las condiciones de transporte de cargas y facilitar la conexión de las actividades productivas con otros mercados.
El anuncio tiene especial relevancia para el sector minero salteño, que necesita alternativas de transporte para movilizar su producción y reducir los costos de traslado.
La participación de Posco, Taca Taca y Río Tinto en el financiamiento del C-14 vincula directamente el proyecto ferroviario con las inversiones mineras de la provincia.
Por ahora, el compromiso anunciado por Santilli deberá quedar formalizado en el convenio previsto para el próximo lunes, mientras que la ejecución del C-15 dependerá de los estudios y la inversión que deberá afrontar el Gobierno nacional.