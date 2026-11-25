Una vez más, Números de Oro llevó alegría a distintas familias tucumanas. Los tres lectores lograron completar sus tarjetas y compartir el premio, en una edición que despertó la expectativa de miles de participantes en toda la provincia.
Con este resultado, la expectativa se renueva para el próximo sorteo, en el que los lectores tendrán una nueva oportunidad de convertirse en ganadores y acceder a importantes premios.
Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17.30 a 20.30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio.
También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $400.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.