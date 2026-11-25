Su esposo estuvo al frente de los Detroit Lions durante 50 años, hasta su fallecimiento en 2014. Después de su muerte, Martha heredó la participación mayoritaria en la franquicia y tomó las riendas de la organización, que continuó bajo el control de la familia. Permaneció en ese cargo hasta 2020, cuando transfirió la conducción a su hija Sheila Ford Hamp, actual propietaria principal y presidenta del club.