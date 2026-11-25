Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta comer en Recife, Natal, Maragogi y Río de Janeiro
Con el real a $268,86, los argentinos pueden encontrar almuerzos desde $4.840 en algunos destinos brasileños. Los precios varían según la ciudad, el tipo de restaurante y la ubicación: cuánto cuestan los platos económicos, los pescados y las comidas para compartir.
Resumen para apurados
- De cara al verano, turistas argentinos acceden a comidas desde $4.840 en Brasil gracias al tipo de cambio favorable y opciones económicas en plazas del norte.
- Con el real a $268,86, los buffets y menús por kilo reducen gastos en Recife y Natal, mientras que los mariscos y opciones en Río de Janeiro superan los $40.000.
- Conocer la dispersión de precios y el recargo del 10% por servicio permitirá a los viajeros planificar su presupuesto diario y optimizar gastos en la temporada.
Comer afuera durante las vacaciones en Brasil puede resultar más accesible para los argentinos, especialmente en los establecimientos que ofrecen platos ejecutivos, buffets y comidas por kilo. Con un real equivalente a $268,86, según la cotización tomada como referencia el 20 de noviembre, algunos almuerzos cuestan menos de $5.000.
Un relevamiento de precios realizado por BAE Negocios en Recife, Natal, Maragogi y Río de Janeiro muestra diferencias importantes entre los destinos turísticos. Mientras que en algunas ciudades se consiguen comidas económicas por menos de R$ 20, los restaurantes ubicados frente al mar y las propuestas gastronómicas con pescados y mariscos pueden superar ampliamente los $40.000.
Los valores también dependen de la ubicación del establecimiento, las porciones y los acompañamientos incluidos. Por eso, conocer los precios antes de viajar puede ayudar a calcular cuánto dinero destinar a las comidas durante las vacaciones de verano.
Recife: se puede almorzar desde $4.840
En Recife, capital del estado de Pernambuco, aparecen algunas de las alternativas más económicas del relevamiento. Los almuerzos comienzan en R$ 17,99, equivalentes a unos $4.840 argentinos.
Entre las opciones disponibles hay buffets, platos preparados con acompañamientos y menús ejecutivos. Los precios relevados son:
Buffet económico: desde R$ 17,99 (unos $4.840).
Almuerzo con dos proteínas: R$ 22,99 ($6.180).
Plato con acompañamientos: desde R$ 23 ($6.185).
Plato ejecutivo: alrededor de R$ 27 ($7.260).
Buffet libre: hasta R$ 33,99 ($9.140).
En restaurantes de mayor categoría, los menús ejecutivos con carnes y pescados pueden superar los R$ 40, lo que representa más de $10.700 por persona.
Natal: cuánto cuesta comer cerca de la playa
En Natal, capital de Rio Grande do Norte, los precios presentan diferencias importantes según el tipo de establecimiento y la zona de la ciudad.
Un relevamiento del Procon municipal, realizado entre el 20 y el 31 de julio de 2026 en restaurantes de las cinco regiones administrativas, permitió establecer los siguientes valores:
Self-service: entre R$ 16 y R$ 47,90 (de $4.300 a $12.880).
Plato ejecutivo: entre R$ 18 y R$ 47 (de $4.840 a $12.640).
Almuerzo por kilo: entre R$ 50 y R$ 135 (de $13.440 a $36.300).
La investigación identificó diferencias entre las regiones de Natal. La zona Oeste registró algunos de los precios más económicos, mientras que en la región Norte se encontraron valores más elevados en varias categorías.
El precio promedio de las comidas fuera del hogar llegó a R$ 86,46, unos $23.240 argentinos. Según el relevamiento, el indicador registró un incremento interanual del 4,45%.
Maragogi: cuánto cuestan los pescados y mariscos
En Maragogi, uno de los destinos turísticos más elegidos de Alagoas, el presupuesto gastronómico depende especialmente del tipo de comida. Las preparaciones sencillas permiten gastar menos, pero los pescados y mariscos pueden elevar considerablemente la cuenta.
Entre los precios de referencia encontrados en los menús publicados aparecen:
Caldo de feijoada: R$ 18 ($4.840).
Caldo de camarones: R$ 20 ($5.380).
Porción de papas o mandioca frita: R$ 25,90 ($6.960).
Plato individual de pollo o comida vegetariana: desde R$ 64,90 ($17.450).
Carne de sol con acompañamientos: R$ 74,90 ($20.130).
Filete con papas: R$ 89,90 ($24.180).
Moqueca de pescado: R$ 159 ($42.750).
Pescado con camarones: R$ 179 ($48.130).
También existen preparaciones para compartir. Un pescado para dos personas puede costar entre R$ 120 y R$ 200, equivalentes a entre $32.260 y $53.770 por plato, antes de dividir la cuenta.
Río de Janeiro: cuánto cuesta comer en uno de los destinos más elegidos
Río de Janeiro ofrece una amplia variedad gastronómica, desde restaurantes económicos en los barrios hasta establecimientos de mayor categoría en las zonas turísticas y cerca de las playas.
Para calcular los gastos durante las vacaciones, estos son algunos valores de referencia:
Plato del día o prato feito: entre R$ 30 y R$ 55 ($8.070 a $14.790).
Comida en restaurante económico: alrededor de R$ 41 ($11.020).
Menú ejecutivo: desde R$ 69 ($18.550).
Platos de carne o pescado de mayor categoría: pueden superar los R$ 100 ($26.890).
Cena de gama media para dos personas: alrededor de R$ 200 ($53.770).
Platos de bacalao o mariscos para compartir: pueden superar los R$ 300 ($80.660 para dos personas).
Los platos preparados y los restaurantes por kilo representan alternativas para controlar el presupuesto. En cambio, las cenas en establecimientos de mayor categoría pueden convertirse en uno de los gastos más importantes de la estadía.
Brasil: qué tener en cuenta para calcular cuánto dinero llevar
Los precios relevados muestran que es posible encontrar alternativas gastronómicas para distintos presupuestos. Recife y Natal ofrecen algunas de las opciones más económicas, con almuerzos que pueden costar menos de $5.000 por persona.
En Maragogi y Río de Janeiro, en cambio, las preparaciones con pescados y mariscos y los restaurantes de mayor categoría pueden elevar considerablemente el gasto diario.
Para calcular el presupuesto de las vacaciones también hay que contemplar las bebidas, los postres y el eventual cargo por servicio. En muchos restaurantes brasileños se agrega un 10% en concepto de servicio, aunque conviene verificarlo antes de pagar.
La elección del restaurante puede modificar considerablemente el costo de las vacaciones. Comer en un establecimiento sencillo, optar por un menú ejecutivo o elegir una mesa frente al mar son decisiones que pueden generar diferencias importantes en el presupuesto de los argentinos que viajen a Brasil durante el verano.