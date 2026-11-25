Un relevamiento de precios realizado por BAE Negocios en Recife, Natal, Maragogi y Río de Janeiro muestra diferencias importantes entre los destinos turísticos. Mientras que en algunas ciudades se consiguen comidas económicas por menos de R$ 20, los restaurantes ubicados frente al mar y las propuestas gastronómicas con pescados y mariscos pueden superar ampliamente los $40.000.