Resumen para apurados
- En Santiago del Estero, Mariela More, una empleada de limpieza, devolvió este miércoles U$S 5.000 a su dueña tras hallarlos en unas sábanas regaladas, guiada por su honestidad.
- El dinero eran los ahorros del esposo de su empleadora, quien los ocultó en una funda y la mujer los donó por error; Mariela encontró el monedero al lavar la ropa en su hogar.
- El gesto generó sorpresa y gratitud en la propietaria, destacándose en la comunidad como un valioso ejemplo de integridad y honradez frente a la actual crisis económica.
En medio de las dificultades económicas y las necesidades cotidianas, Mariela del Valle More protagonizó un gesto de honestidad que llamó la atención en Santiago del Estero. La mujer encontró U$S 5.000 escondidos entre unas sábanas que le habían regalado y, pese a reconocer que esa suma podría haberle resultado de gran ayuda, decidió devolver cada uno de los billetes a su dueña.
En diálogo con Nuevo Diario, la trabajadora, que se dedica a realizar tareas de limpieza en casas de familia, contó que todo comenzó cuando una mujer mayor, a quien conoce y asiste desde hace bastante tiempo, le ofreció dos bolsas con sábanas y ropa que ya no utilizaba.
Mariela aceptó el regalo y llevó los bultos a su casa, donde se había mudado hacía poco y todavía estaba acomodando sus pertenencias en un espacio reducido.
El hallazgo ocurrió varias horas después. Tras cocinar y descansar la siesta, se dispuso a lavar las prendas. Cuando comenzó a sacar las sábanas y las fundas de las bolsas, encontró un monedero que estaba oculto entre ellas.
Al abrirlo, descubrió que contenía exactamente 50 billetes de 100 dólares, un total de U$S 5.000, una suma que, según el cálculo difundido en la publicación, equivalía a casi $8 millones al cambio de ese momento.
“No lo podía creer, nunca había visto tantos billetes juntos. Se me pasaron millones de cosas por la cabeza porque me venía bien para mi casa, que nos faltan cosas por hacer y tenemos necesidades”, reconoció Mariela.
Sin embargo, después de conversar con su pareja, decidió que el dinero debía regresar a su legítima propietaria. “Tendremos millones de necesidades, pero la cosa no es por ahí. Lo que no es mío se devuelve”, afirmó.
El mensaje que sorprendió a la dueña del dinero
Sin perder tiempo, Mariela se comunicó con la mujer y le envió una fotografía del hallazgo. La destinataria quedó sorprendida y le explicó que el dinero pertenecía a su marido, quien había guardado sus ahorros dentro de una funda. Sin saberlo, ella había doblado esa prenda y la había colocado entre las cosas que le regaló.
Finalmente, este miércoles se concretó el encuentro y la devolución de los U$S 5.000. La dueña de casa se mostró sumamente contenta y agradecida, tanto por recuperar los ahorros de su marido como por el gesto de Mariela.
La trabajadora, por su parte, aseguró que se quedó con una sensación de tranquilidad después de tomar la decisión. “Me dio un fuerte alivio haberlo devuelto. Yo siempre digo que las cosas buenas llegan con el tiempo y sé que Dios me va a dar el doble”, expresó en su conversación con Nuevo Diario.
Así, lo que comenzó como un regalo de ropa y sábanas terminó convirtiéndose en una historia de honestidad que trascendió por una decisión sencilla, pero significativa: devolver aquello que no le pertenecía.