El mensaje que sorprendió a la dueña del dinero

Sin perder tiempo, Mariela se comunicó con la mujer y le envió una fotografía del hallazgo. La destinataria quedó sorprendida y le explicó que el dinero pertenecía a su marido, quien había guardado sus ahorros dentro de una funda. Sin saberlo, ella había doblado esa prenda y la había colocado entre las cosas que le regaló.